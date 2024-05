Start in die Pfingstferien: Staus und Baustellen Richtung Süden

Am langen Pfingstwochenende sind Staus fast vorprogrammiert. In Baden-Württemberg und Bayern beginnen dann die zweiwöchigen Ferien und auch in einigen anderen Bundesländern haben Schüler und Schülerinnen frei, wenn auch teils nur für ein langes Wochenende. Die Strecken in Richtung Österreich, Italien und Kroatien werden voll und die Reisezeiten dauern deutlich länger. Wer flexibel reisen kann, sollte am besten erst am Sonntag oder Dienstag losfahren, dann werden die Autobahnen wieder deutlich leerer sein.

Baustellen und Blockabfertigung bremsen die Urlauber aus

Wer Richtung Slowenien oder Kroatien unterwegs ist, kennt die Dauerbaustelle auf der österreichischen Tauernautobahn wahrscheinlich schon: Im Bundesland Salzburg werden noch bis Ende Juni der Ofenauer- und Hieflertunnel, sowie die Tunnelkette Werfen saniert. Nur eine Spur pro Richtung ist dann frei und das führt teils zu stundenlangen Wartezeiten. Im weiteren Verlauf ist der Karawankentunnel ein bekanntes Nadelöhr, das man zum Beispiel über den Wurzen- oder Loiblpass umfahren kann. Für Auto- und Motorradfahrer ist das eine gute Alternativroute – mit Gespann oder Wohnmobil eher nicht. Zusätzlich wird morgen auf der A93 Inntalautobahn am Grenzübergang Kiefersfelden der LKW-Verkehr nur blockweise abgefertigt. Der Stau reicht dann zeitweise bis auf die A8 zurück.

Autobahnmaut: Das Pickerl geht auch digital

Wer nach Österreich und Italien fährt, muss die Vignette nicht mehr vorab als Aufkleber kaufen und auf die Scheibe kleben – das geht inzwischen auch digital und von unterwegs: Der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag verkauft die digitale Maut in seinem Webshop [externer Link] oder über die Handyapp. Dort einfach Kennzeichen eingeben, Startdatum wählen, Zahlungsmittel hinterlegen und weiterfahren. Im Moment geht das aber nur für die Ein- und Zehntages Vignette. Wer weiter das Pickerl auf die Scheibe kleben möchte, kann das auch machen – der Kauf ist weiterhin zum Beispiel an Rastanlagen auf dem Weg nach Österreich möglich.

Vor der Abfahrt volltanken – oder unterwegs sparen

Tanken zum Beispiel in Tschechien ist aktuell sehr günstig, dort zahlt man für Benzin knapp 30 Cent und für Diesel rund 13 Cent weniger pro Liter, als hier in Deutschland. Auch in Ungarn und der Slowakei kann man sparen. Im Süden sind Treibstoffe in Österreich günstiger – doch Vorsicht: An Autobahnen trifft das ganz oft nicht zu. Wer nach Italien weiterfährt, sollte aber definitiv in Österreich den Tank nochmals füllen – denn Diesel und Benzin sind in Italien teurer.

Pfingstwochenende: 350.000 Fluggäste am Münchner Flughafen

Am ersten Ferienwochenende sind am Münchner Flughafen knapp 3.000 Flüge geplant [externer Link]. Rund 350.000 Passagiere werden von Freitag bis Sonntag in den Urlaub abheben. Dabei sind die beliebtesten Urlaubsziele Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland und die Türkei. Aber auch Asien, Kanada und die USA sind stark nachgefragt bei den Reisenden. Bis zum Ende der Pfingstferien am 2. Juni sind 16.100 Flüge angemeldet und damit rund sieben Prozent mehr als in den Pfingstferien im vergangenen Jahr.

Pfingstsamstag: Stärkster Reisetag am Nürnberger Flughafen

Rund 60 Ziele füllen den Sommerflugplan des Airport Nürnberg [externer Link]. An der Spitze der beliebtesten Reiseregionen stehen die Türkei, Spanien und Griechenland. Top-Reiseziele sind Antalya und auch Mallorca und Heraklion. Stärkster Reisetag ist Pfingstsamstag mit rund 15.600 Passagieren, die von Nürnberg aus in den Urlaub abheben. Badeurlaub steht ebenso auf dem Programm wie Städtereisen in eine der zahlreichen osteuropäischen Ziele.

Mehr Zeit einplanen für Sicherheitskontrollen und Gepäckabgabe

Zum Start der Pfingstferien wird Fluggästen empfohlen, vor Reiseantritt online einzuchecken und – wenn möglich – für das Gepäck den Vorabend-Check-in zu nutzen. Für einen entspannten Urlaubsbeginn sollten Passagiere am Tag des Abfluges nicht nur auf dem Weg zu den Flughäfen in Nürnberg und München mehr Zeit einplanen, sondern auch für den Aufenthalt am Flughafen einen Zeitpuffer einbauen. Wer am Abflugtag am Airport einchecken will, sollte sich bei der Airline über die Öffnungszeiten der Schalter informieren. In den Terminals sind am ersten Ferienwochenende mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, die den Start in die Ferien erleichtern werden.

Bahnverbindungen über Pfingsten stark ausgelastet

Das lange Pfingstwochenende und die Pfingstferien nutzen viele Reisende für ihren Urlaub. Die Hauptverkehrsachsen wie München – Berlin, München – Hamburg oder München – Köln sind besonders am Freitag und Samstag stark ausgelastet. Auch am Pfingstmontag werden die Züge voll werden. Wer mit der Bahn reisen will, sollte unbedingt eine Sitzplatzreservierung in den Fernverkehrszügen haben. Ob ihr Zug pünktlich ist und wie stark die Verbindung ausgelastet ist, kann man am besten unter bahn.de oder in der App nachschauen. Wer flexibel reisen kann, der sollte am besten die Hauptreisetage meiden und erst am Sonntag oder während der Woche losfahren.