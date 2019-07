Start in die Sommerferien: Zahlreiche Staus erwartet

Am Freitag ist Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg, dann werden vor allem auf den Nord-Süd-Zubringerrouten wie der A3 und der A9 lange Staus erwartet. Zahlreiche Baustellen im Großraum sorgen zusätzlich für Behinderungen. Besonders staugefährdet werden nach Einschätzung des ADAC Nordbayern das Kreuz Fürth/Erlangen (A3/A73) sein, aber auch die A6 und A9. Auch weiter in Richtung München erwartet der ADAC volle Straßen und lange Wartezeiten an den Grenzübergängen.

Zahlreiche Baustellen

Bei Allersberg werden derzeit acht Brückenbauwerke saniert. Markus Bindnagel, Sachgebietsleiter bei der Autobahndirektion Fürth, erklärte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: Es werde versucht, Baustellen, die in kürzerer Zeit abzuwickeln sind, in verkehrsärmere Zeiten zu legen. Dazu gibt es Zählstellen an allen Autobahnen, die Erkenntnisse liefern, wie viele Fahrzeuge in einem bestimmten Zeitraum unterwegs sind.

Viele Baustellen ziehen sich aber auch über Jahre hin, z.B. der Umbau des Autobahnkreuzes A3/A73, der noch bis 2021 dauern wird. Für diese Baustellen müsse das Baufenster zwischen April und Oktober intensiv genutzt werden.

"Im Moment gibt es einen Finanzhochlauf, d.h. das Bundesfinanzministerium hat deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Damit müssen wir jetzt Straßen, die jahrelang für die Sanierung anstanden, reparieren und den Sanierungsstau aufarbeiten." Markus Bindnagel, Autobahndirektion Fürth

Appell an Autofahrer

Einige Staus in Baustellen werden aber auch durch unangepasstes Verhalten der Autofahrer verursacht, so Bindnagel. Sie könnten vermieden werden, wenn alle sich an das Reißverschlussverfahren hielten, Fahrbahnwechsel vermeiden würden und beachten würden, dass mit breiten Fahrzeugen, z.B. SUVs, auf der linken Spur nicht gefahren werden darf.