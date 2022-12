Start in die Skisaison: Zugspitze in Betrieb trotz Energiekrise

Im Skigebiet Garmisch-Classic laufen die Schneekanonen

Da es auf der Zugspitze keine Beschneiung gibt, braucht es jetzt Naturschnee für weitere Pisten. Gut 20 Kilometer lang sind normalerweise die Abfahrten auf Deutschlands höchstem Berg. Etwas tiefer im Skigebiet Garmisch-Classic läuft währenddessen die künstliche Beschneiung. Rechtzeitig vor den Weihnachtsferien soll hier der Skibetrieb starten. Die Grundlage wird aber jetzt geschaffen. Von Seiten der Bayerischen Zugspitzbahn heißt es, dass an der Breite der Piste etwas gespart werde und nur die nötigen Ziehwege und Verbindungsstrecken präpariert werden.

Keine größeren Einschränkungen für Skifahrer

Generell soll es aber zu keinen größeren Einschränkungen kommen, der Skifahrer werde so gut wie nichts spüren, heißt es von den Verantwortlichen. Die Tickets sind indes etwas teurer geworden. So kostet der Tagesskipass für Erwachsene auf der Zugspitze 57 Euro, im Skigebiet Garmisch-Classic sind es 55 Euro - außer in der Hauptsaison, da kostet es ebenfalls 57 Euro. Zusätzlich kommt in diesem Winter zum ersten Mal eine Parkpauschale von 5 Euro hinzu.