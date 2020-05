Start in die Pfingstferien: Gähnende Leere am Flughafen München

Nichts gegen das sicherlich schöne Düsseldorf, aber ein Start in den Urlaub war der erste Flug um 7.45 Uhr am Terminal 2 des Münchner Flughafens sicherlich nicht. Die Pfingstferien sind normalerweise der Startschuss für die zweite große Reisewelle des Jahres am Flughafen. Wegen des Coronavirus kann davon dieses Jahr keine Rede sein.

Maske und Temperatur-Check: Sicheres Fliegen in Corona-Zeiten

1.200 Starts und Landungen in den ganzen Pfingstferien

Von der sonst üblichen Betriebsamkeit vor Ferien ist am Flughafen nichts zu spüren: Vor einem Jahr standen allein am letzten Schultag vor den Pfingstferien schon 1.300 Starts und Landungen auf dem Programm. So viele werden es in diesem Jahr nicht einmal in den gesamten Pfingstferien sein. Nach jetzigem Stand wird es während der Ferien insgesamt 1.200 Flugbewegungen geben.

Für den jetzigen Betrieb werden das Terminal 1 und das Satellitenterminal weiterhin nicht gebraucht, sodass beide Abfertigungsgebäude bereits vor Wochen vorübergehend geschlossen wurden.

Passagier: Gespenstische Stimmung

Die wenigen Passagiere, die in der Früh da waren, wollen etwa die Großeltern in Hamburg oder die Mutter in Flensburg besuchen. Ein Paar macht Urlaub an der Nordsee und ist in der momentanen Lage "ganz glücklich", wenigstens das wieder tun zu können. Am Flughafen sei es freilich schon etwas gespenstisch, stellte der Mann fest.

Ungewöhnlich: Der Gesang der Spatzen am Flughafen

Regelmäßig sind im Terminal Durchsagen zu hören, die etwa auf die Abstandsregelung hinweisen. Unüberhörbar sind in diesen Tagen aber auch die Spatzen. Sie halten sich schon immer gerne im Abfertigungsgebäude auf, ihr Tschilpen ging im Hochbetrieb aber normalerweise unter.

