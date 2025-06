Start in die Bergsaison: Letzte Vorbereitungen vor dem Ansturm

Schon Tage vor der Saisoneröffnung herrscht Hochbetrieb auf dem Prinz-Luitpold-Haus in den Allgäuer Alpen. Als Erstes muss die große Panoramaterrasse aufgebaut werden. Mittendrin: vier junge Menschen. Eine von ihnen ist Pia Waltner. Die 19-Jährige mit dem blonden Pferdeschwanz ist zum ersten Mal hier oben.

Gerade hat sie ihre Ausbildung in einer Apotheke abgeschlossen, jetzt lebt und arbeitet sie einen Sommer lang am Berg. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", dachte sich die junge Allgäuerin. "Wenn man erst einmal arbeitet, wird es schwierig. Jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt".

Den Alltag auf Abstand halten

Was Pia und ihre neuen Arbeitskolleginnen und -kollegen vereint: sie stehen an der Schwelle einer neuen Lebensphase. Was sie suchen, ist die Nähe zur Natur, die Abgeschiedenheit hoch oben in der Allgäuer Bergwelt und die besondere Gemeinschaft im Team. Hüttenwirtin Ulli Erd ist dafür zuständig, dieses Gemeinschaftsgefühl herzustellen.

Das Arbeiten in den Bergen hat auch sie irgendwann nicht mehr losgelassen. Seit sieben Jahren leitet Erd mit ihrem Mann Christoph das Prinz-Luitpold-Haus. Insgesamt ist es bereits ihre 21. Saison in den Bergen. "Nicht nur junge Leute kommen zu uns", erzählt sie während einer kurzen Arbeitspause. Nach einer "Zwischenstation" am Berg fühle man sich gestärkt, etwas Neues anzufangen, so Erd. Und man wisse eher, wohin man im Leben will. Pia drückt es so aus: "Klar verpasse ich daheim viel", erzählt sie. "Aber ich will nicht immer nur das Gleiche machen, und auch einmal etwas Neues erleben".