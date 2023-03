Start in den Wander-Frühling: So werden Blasen nicht zur Qual

Vorbeugen mit Tapes

Wer bereits weiß, dass er zu Blasen neigt, kann die entsprechenden Stellen am Fuß vorab präparieren. Oftmals sind vor allem die Fersen und die kleinen Zehen anfällig für Blasen. Zum Schutz eignen sich hochwertige Tapes, also Klebestreifen, die feuchtigkeitsdurchlässig sind. Sie puffern die Reibung auf der Haut ab und können daher vor Blasen schützen. Sie müssen allerdings faltenfrei aufgeklebt werden und gut haften. Wenn sie verrutschen oder Kanten bilden, schaffen sie für den Fuß zusätzliche Probleme.

Blasen richtig behandeln

Kleine Blasen sticht die Wund-Expertin Waldtraud Sendlbeck nicht auf. Sie empfiehlt: Am besten mit einem speziellen Blasen-Pflaster schützen, damit sie von selber abheilen können. Dabei ist wichtig, dass das Pflaster auf der Haut bleibt bis alles abgeheilt ist. Denn sonst besteht die Gefahr, dass das dünne Häutchen, das die Wunde schützt, abgerissen wird. Anders sieht es bei großen Blasen aus: Aufstechen ja, aber richtig! "Es ist wichtig, die Blase zunächst mit einem Wunddesinfektionsmittel zu behandeln, bevor man sie vorsichtig aufsticht. Dazu sollte man ausschließlich eine sterile Nadel oder Kanüle verwenden und dann die Flüssigkeit vorsichtig herausdrücken. Das Häutchen muss unbedingt erhalten bleiben. Danach desinfiziert man den gesamten Bereich nochmal und erst wenn alles getrocknet ist, kommt ein Blasenpflaster drauf", erklärt Wund-Expertin Waltraud Sendlbeck vom Klinikum Nürnberg. Sie empfiehlt hochwertige Blasen-Pflaster, die wie sogenannte Hydrochlorid- Verbände in der Klinik funktionieren: Sie verbinden sich mit der obersten Hautschicht, nehmen Feuchtigkeit auf und wirken wundheilend.

Erste-Hilfe-Set im Rucksack

Wer also eine Fernwanderung macht oder mehrere Tage in Skischuhen oder Wanderstiefeln unterwegs ist, sollte entsprechend ausgerüstet sein: Ins Erste-Hilfe-Set gehören ein Wunddesinfektionsmittel, eine sterile Kanüle und Blasen-Pflaster in unterschiedlichen Größen. Denn es ist ganz wichtig, dass sich die Wunde nicht infiziert. "Am Fuß liegt zwischen Haut und Knochen nur wenig Gewebe, und wenn eine Infektion auf einen Knochen übergreift, entstehen schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Das muss man unbedingt verhindern", sagt die Krankenschwester und Wund-Expertin Waltraud Sendlbeck. Notfalls müsse man eine Wanderung abbrechen, auch wenn dies schwerfalle.

Körper und Füße gut vorbereiten

Die passionierte Wanderin pilgert auch heuer wieder auf dem Jakobsweg und bereitet sich entsprechend vor. Auf kürzeren Touren schultert Waltraud Sendlbeck dabei auch einen vollgepackten Rucksack. Denn nicht nur die Schultern und der Rücken müssen sich an diese Belastung gewöhnen, sondern auch die Füße. Das ist daher auch ein Teil der Blasen-Vorbeugung. Je weniger Beschwerden man unterwegs auf einer längeren Tour hat, umso schöner ist natürlich das Erlebnis.