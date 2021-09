Start für Verbundtarif in vier niederbayerischen Landkreisen

Fahrgäste brauchen künftig nur noch ein Ticket, wenn sie im Linienbus zwischen den Landkreisen Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau und Regen unterwegs sind. Hier wird ab 1. September ein einheitliches Tarifsystem gelten. Das teilte ein Sprecher der beteiligten Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO) aus Passau auf BR-Anfrage mit.

Landkreisübergreifendes Tarifgebiet: Preis bei maximal 11,40 Euro

Dafür haben sich Verkehrsunternehmen der Landkreise bereits im März zu einer Tarifgemeinschaft – dem "Verbundtarif Donauwald" (VDW) - zusammengeschlossen. Das landkreisübergreifende Tarifgebiet ist in Waben eingeteilt. Der Preis für ein Erwachsenen-Einzelticket beginnt bei 1,90 Euro und richtet sich nach der Anzahl der Waben bis zur Endhaltestelle. Ab 16 Waben ist der Preis gedeckelt auf 11,40 Euro. Auch bei den Fahrkarten-Abonnements gab es zwischen den Landkreisen Angleichungen. Im Landkreis Passau werden die Fahrkarten des "Verbundtarif Donauwald" außerdem in den Zügen der Südostbayernbahn und des Donau-Isar-Expresses anerkannt.

Studie soll neuen Verkehrsverbund prüfen

In Städten mit entsprechendem ÖPNV-Angebot sollen laut den Beförderungsbedingungen die jeweiligen Stadttarife bestehen bleiben. Davon losgelöst laufen nach wie vor die Prüfungen für einen möglichen Verkehrsverbund in der Region weiter, der strukturell noch größer aufgestellt wäre. Demnächst soll eine Studie zur verkehrlichen und wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit eines solchen Verkehrsverbunds in Auftrag gegeben werden. Dabei sollen laut dem Sprecher der RBO neben den Landkreisen Deggendorf, Regen, Freyung-Grafenau und Passau auch die Kreise Rottal-Inn und Dingolfing-Landau berücksichtigt werden. Diskussionen über einen niederbayerischen Verkehrsverbund gab es bereits seit Jahren.