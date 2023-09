Start für neue Waldwasser Akademie in Moos

Die Pläne lagen schon länger in der Schublade, für die Umsetzung hat der Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald aber nur ein Jahr benötigt. In Moos im Landkreis Deggendorf ist am Freitag der erste Kurs an der neuen "Waldwasser Akademie" gestartet.

Umfangreiche Ausbildung in Theorie und Praxis

16 Personen aus Bayern wollen nach zwei Jahren Ausbildungszeit ihre Wassermeisterprüfung ablegen. Dazwischen liegen 960 Unterrichtseinheiten im Blockmodell. Eine Woche pro Monat werden die Lehrlinge in Moos verbringen, die übrige Zeit in Ihren Betrieben arbeiten.

Dabei ist die Ausbildung in einen zwei Teile gegliedert. Zunächst werden die Teilnehmer theoretisch in Bereichen wie Mathematik, Physik, Chemie oder Recht geschult. Es folgt eine Zwischenprüfung. Anschließend geht der Kurs in den praktischen Teil über und stellt die Technik in den Mittelpunkt. Am Ende steht die zweite Prüfungsphase.

Die Aufgabe: Sicheres Trinkwasser

Oftmals haben angehende Wassermeister bereits eine Ausbildung im Bereich Wasserversorgungstechnik. Aber es gibt auch Quereinsteiger. Denn wie in vielen anderen Berufszweigen herrscht auch im Wasserversorgungsbereich ein Fachkräftemangel. Dabei ist der Beruf des geprüften Wassermeisters ein bedeutender: Der Wassermeister sichert die Qualität unseres Trinkwassers.

Dabei kommen ihm diverse Aufgaben zu. Er überprüft die Quellen, betreibt und betreut Brunnen wie Leitungen. Auch ob Materialien für die Wege des Wassers geeignet sind, beurteilt der Wassermeister. Schließlich gibt er Trinkwasseranalysen in Auftrag.

Das Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches schreibt vor, dass kommunale Trinkwasserversorger, die Wasser an mindestens 5.000 Einwohner verteilen, die Qualifikation eines geprüften Wassermeister benötigen. Zwar hat dieses Regelwerk keine Gesetzeskraft. Wenn aber durch fehlendes Fachpersonal Schäden verursacht werden, kann dies rechtliche Folgen für die Versorger haben.

Bisher nur zwei Ausbildungsorte

Wer in Bayern bisher Wassermeister werden wollte, musste in der Regel längere Wartezeiten und auch Fahrtwege auf sich nehmen. Denn mit der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) in München und dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) in Rosenheim gab es nur zwei Anlaufstellen für auszubildende Wassermeister im Freistaat.

Der Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald will mit der Schaffung der "Waldwasser Akademie" nun also dazu beitragen, dass die Situation entschärft wird. Maßgeblich vorangetrieben wurde das Projekt von Deggendorfs Landrat Bernd Sibler (CSU). Er ist Verbandsvorsitzender und hat als ehemaliger bayerischer Wissenschaftsminister eine besondere Beziehung zur Thematik. Auch deshalb scheint es gelungen zu sein, die Akademie in nur einem Jahr aus der Taufe zu heben.

Geschützte Marke "Waldwasser"

Der Name der Akademie fußt auf einer eingetragenen Marke. Als erster kommunaler Trinkwasserversorger hat die Wasserversorgung Bayerischer Wald ihr Trinkwasser unter der Marke "Waldwasser" schützen lassen. Das Wassermanagement im Zweckverband wird von den sieben Landkreisen Cham, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Straubing-Bogen sowie von der Stadt Deggendorf getragen.

20 Prozent des Gebiets werden mit "Waldwasser" vollversorgt, 80 Prozent werden bei Wassermangel mit Zusatzwasser unterstützt. Laut Werkleiter Hermann Gruber ist der Bedarf an Wasser zwar gedeckt, der an Wassermeistern allerdings nicht. Eine Umfrage unter 300 Kommunen habe ergeben, dass die Hälfte einen Wassermeister suche. Die "Waldwasser Akademie" könnte zumindest zum Teil Abhilfe schaffen.