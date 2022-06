Normalbetrieb im Pendlerverkehr zum Start des 9-Euro-Tickets

Normaler Betrieb zum Start des 9-Euro-Tickets beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Erst zum Wochenende hin rechnen Vertreter des MVV mit mehr Passagieren. Wenn dann Tagesausflügler zu beliebten Ausflugszielen reisen wollen. "Da gehen wir davon aus, dass es da voller werden könnte", so eine Sprecherin. Allerdings sei man zu diesen Zeiten schon bislang gut ausgelastet gewesen.

Zehntausende 9-Euro-Tickets verkauft

Der Verkauf der Tickets ist gut angelaufen, in München bietet neben dem MVV auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) Fahrkarten an. Seit Mitternacht konnten Interessenten bei der MVG am Mittwoch 9-Euro-Fahrscheine über die App kaufen. Bis 6.45 Uhr seien bereits rund 10. 000 dieser Handytickets verkauft worden, berichtete ein Sprecher. Beim MVV war dies schon seit Montag möglich, seitdem habe man knapp 25.000 der 9-Euro-Fahrscheine über Mobiltelefone verkauft.

Auch am Bahnhof in Mühldorf war heute früh nicht viel mehr als sonst los, twittert BR-Korrespondentin Laila Heyne: