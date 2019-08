Start des 14. Coburger Klößmarktes

In Coburg hat heute (30.08.19) der 14. Coburger Klößmarkt begonnen. Sieben Gastronomen verlagern ihre Restaurantküchen mitten in die Stadt. Sie bewirten ihre Gäste in Wagen und Zelten auf den Markplatz.

Coburger Rutscher

Kulinarisch dreht sich dabei alles um den Kloß und ganz besonders um den Coburger Rutscher, einen besonders weichen Kloß. Ob als Beilage zum Schäufele oder als Kloß-Cordon-Bleu, der Kloß steht in Coburg bis Sonntagabend im Mittelpunkt. An allen drei Tagen gibt es dazu auch noch Live-Musik. Der Klößmarkt geht am Freitag (30.08.19) und Samstag (31.08.19) bis 23.00 Uhr, am Sonntag (01.09.10) bis 18.00 Uhr.