Start der Winterwandertage im Fichtelgebirge

Unter dem Motto "Zu Gast bei Wanderfreunden" lädt die Erlebnisregion Ochsenkopf mit den Gemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel, Warmensteinach und dem Fichtelgebirgsverein zu den Winterwandertagen ein. Rund um den Ochsenkopf sind Winterwandertouren und Heilklimawanderungen geplant, aber auch Schneeschuh-und Skitouren.

Zertifizierte Ochsenkopfrunde

Auf dem Programm stehen Tages- und Nacht-Wanderungen, ein Wirtshaussingen am Fichtelsee, eine Hundewanderung sowie eine abendliche Sternwanderung zum Schneelabyrinth nach Grassemann. Neu in diesem Winter ist eine Winterwanderung auf der "Ochsenkopfrunde" – dem ersten vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Qualitätswanderweg Winterglück. Dieser Weg ist 18,9 Kilometer lang und führt rund um den Ochsenkopf.

Kostenloses Angebot

Das kostenlose Angebot der Ochsenkopf Winterwandertage 2019 richtet sich nicht nur an Touristen, sondern schwerpunktmäßig auch an die Wanderer aus der Region. Eine Anmeldung zu den einzelnen Angeboten wird empfohlen, sei aber keine Pflicht, so die Organisatoren. Für Ausrüstung – wie etwa Schneeschuhe – wird eine Verleihgebühr verlangt.

Seilbahnen laufen

Auch die beiden Seilbahnen am Ochsenkopf laufen und bringen Wintersportler zum Gipfel. Die Talabfahrten sind befahrbar, auch die Loipen sind in gutem Zustand. Aufgrund des starken Windes in den vergangenen Tagen mussten die beiden Seilbahnen am Ochsenkopf bis Montag noch geschlossen bleiben. Den Betreibern war die Gefahr durch umstürzende Bäume zu groß.