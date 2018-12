Start der Wintersport Saison im Fichtelgebirge verzögert sich

Die ersten Zentimeter Neuschnee liegen bereits an den Hängen. Am Gipfel des Ochsenkopfes sind es aktuell etwa zehn Zentimeter – noch nicht genug für die neue Saison. Erst seit gestern (11.12.18) laufen zudem die ersten Schneekanonen in Mehlmeisel und am Ochsenkopf.

Es fehlt die Kälte - die soll jetzt kommen

Bisher war es nicht kalt genug. Der Maschinenschnee kann erst ab einer Temperatur von -3 Grad Celsius produziert werden, so Munder. Am kommenden Freitag (14.12.18) wird pünktlich um 12.00 Uhr traditionell am Nürnberger Hauptbahnhof die Winterfahne des Ochenkopfes gehisst. Mit dieser Zeremonie wird der diesjährige Skiwinter im Hohen Fichtelgebirge in der Frankenmetropole eingeleitet. Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stehen die Ausrichtung der Ochsenkopf Winterwandertage im Oktober 2019 und erste Informationen zum Neubau der Ochsenkopf Seilbahnen.

Das Hissen der Winterflagge beruht auf einer alten Tradition. Im Jahre 1908 fuhren die ersten Skizüge vom Nürnberger Hauptbahnhof ins Fichtelgebirge. Zum Zeichen, dass Schnee lag und die Züge fuhren, wurde über Jahre eine weiße Winterflagge gehisst.