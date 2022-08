Start der Weinlese: Warum der Bodensee-Wein der Hitze trotzt

Der Hitzesommer hinterlässt seine Spuren: Trockene Äcker und Wiesen, drohende Ernteausfälle. Eine gute Nachricht kommt hingegen vom Bodensee: Der Weinbau dort erwartet ein "fast ideales Jahr".

"Gelobtes Land": Weinanbau in der Staulage

Obwohl diese Woche wieder hochsommerliche Temperaturen von über 26 Grad erwartet werden, sind die Blätter der Rebstöcke saftig dunkelgrün und die Weintrauben glänzen prall im Licht der Spätsommersonne. Von Dürreschäden ist nichts zu erkennen - und der Schein trügt nicht: "Bei uns der Region sind wir etwas im gelobten Land", erklärt Winzer Claudius Haug.

Kein "Trockenstress" für die Trauben am Bodensee

Haug ist Bio-Winzer im Lindauer Stadtteil Schönau. Er bewirtschaftet nicht nur den südlichsten sondern auch den zweithöchsten Weinberg Deutschlands. Weil sich sein Weinberg in einer sogenannten Staulage befindet, hatten die Reben keinen Trockenstress. "Bei uns fangen ja die Alpen an und da bleibt die ein oder andere Wolke hängen. Wenn's bei uns mal regnet, dann regnet's g'scheid", erklärt Haug. Im Gegensatz zu anderen Regionen sind die Reben am Bodensee deshalb ausreichend mit Wasser versorgt.

Worauf es bei der Weinlese ankommt

Winzer Haug und seine Kollegen am Bodensee starten nun mit der Weinlese der Sorte Solaris. Das ist eine verhältnismäßig neue Sorte, die erst 2004 zugelassen worden ist. Sie ist sehr resistent und kann gerade in heißen Jahren sehr viel Alkohol entwickeln. Doch die den Zuckergehalt widerspiegelnden Öchslegrade sind nicht alles, erklärt Clemens Hendriks, Sprecher der Bayerischen Bodensee Winzer. "Die Grundsteine sind gelegt für einen tollen Jahrgang. Es kommt aber definitiv auf das Wetter der nächsten 14 bis drei Wochen an, ob man irgendwelche Voraussagen machen kann, wie sich der Wein entwickelt."

Zucker, Säure und pH-Wert: Das steckt hinter den Öchslegraden

Neben den Öchslegraden sind weitere Parameter wichtig: Gesamtsäure oder Mineralien etwa. Deshalb gilt für den Weinbau am Bodensee: Nicht die Sonnentage bis zuletzt ausnutzen und die Trauben hängen lassen. Dann bekäme man zwar süffige, säurearme Weine, die aber leicht flach sein können und nach wenig schmecken. "Wir müssen halt den richtigen Zeitpunkt erwischen. Da können wir sehr stark die Qualität beeinflussen", erklärt Hendriks. Von diesem Zeitpunkt hängt auch das Verhältnis von Zucker und Säure sowie der pH-Wert im Wein ab.

Wie der Klimawandel den Weinanbau beeinflusst

Bei der Frage, wie der Weinberg der Zukunft aussehen wird, spielt auch der Klimawandel eine Rolle: Welche Sorten müssen jetzt gepflanzt werden, die dem künftigen Wetter standhalten? Seit etwa 20 Jahren würden die Bodenseewinzer nach Rebsorten suchen, die gut mit dem speziellen Klima dort zurechtkommen. Mit Sorten wie Solaris, Muscaris oder der Johanniter-Traube sei man aktuell gut aufgestellt. "Die Herausforderung bleibt, denn wir haben relativ schnell ändernde Bedingungen", so Hendriks.

Wein-Jahrgang 2022 ab dem Frühjahr

Nach Solaris kommt dann in den nächsten Wochen die Ernte der Hauptsorte am Bodensee, Müller-Thurgau, und den Abschluss bildet dann Mitte Oktober der rote Spätburgunder, der ein ganz großer Wein zu werden verspricht. Zu probieren gibt es den Jahrgang 2022 dann ab dem nächsten Frühjahr.