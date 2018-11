Start der Weihnachts-Saison in Bayern

In vielen Teilen Bayerns hat mehr als die Hälfte der Christbaum-Setzlinge den Sommer nicht überlebt. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die älteren Christbäume – ab zwei Jahren – haben die Dürre in den Kulturen fast alle überstanden.

Nordmanntannen trotzen der Dürre

Überwiegend werden in Bayern seit vielen Jahren Nordmanntannen gepflanzt. Sie können meterlange Wurzeln bekommen. Mit denen konnten sie im Sommer von weiter unten gespeichertes Wasser ziehen und der Dürre trotzen. Der Christbaum-Trend geht zum schlanken Baum, sagt Thomas Emslander, der Vorsitzende des Vereins der "Bayerischen Christbaumanbauer". Er wird heute zusammen mit Forstministerin Michaela Kaniber die Christbaum-Saison in Unterreit im Landkreis Mühldorf eröffnen.

Öko-Siegel beim Weihnachtsbaum-Kauf

Etwa 70 Prozent der gekauften Bäume sollen schmal sein oder gestutzt werden, damit sie in den Wohnungen nicht so viel Platz brauchen. Der Bund Naturschutz rät dazu, beim Weihnachtsbaum-Kauf auf Öko-Siegel zu achten. Denn: Günstige Bäume von Großanbietern, die es zum Beispiel in Discountern gibt, werden oft mit Pestiziden gespritzt. Außerdem werden die Billig-Bäume oft lange in Paletten gelagert und bleiben so nicht mehr lange frisch in den Wohnzimmern.