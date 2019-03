Start der Produktion des neuen BMW 7er in Dingolfing

Der neue 7er BMW präsentiert sich in neuem Design - die Produktion ist in Dingolfing angelaufen. Für den Standort Dingolfing ein wichtiger Schritt:

"Der BMW 7er prägt unser Selbstverständnis am Standort seit über 40 Jahren und wir sind stolz darauf, dass auch die neue 7er Limousine als Spitzenmodell der Marke hier in Dingolfing gebaut wird." Ilka Horstmeier, Leiterin von Europas größtem BMW Werk in Dingolfing

Herausforderung: Digitaler Anlauf

Eine besondere Herausforderung stellte beim Produktionsbeginn der neuen Modellvariante des 7er-Modells der sogenannte "digitale Anlauf" dar. Dabei wird die Produktion eines neuen Fahrzeugs von einem Tag auf den anderen auf die volle Tagesstückzahl hochgefahren. Bislang wurden die Stückzahlen von neuen Serienfahrzeugen immer langsam hochgefahren. Um die hohen Qualitätsziele schon ab dem ersten Serienfahrzeug zu erreichen, wurden komplexe Bauteile bereits vor Produktionsbeginn virtuell auf optimale Passgenauigkeit überprüft.

Exportschlager BMW für chinesischen Markt

Seit dem Produktionsstart des ersten 7er-Modells im Jahr 1977 wurden bisher mehr als 1,9 Millionen Autos der 7er Serie in Dingolfing produziert. Im vergangenen Jahr wurden über 90 Prozent aller produzierten Einheiten ins Ausland verkauft. Dabei spielt für das Modell vor allem der chinesische Markt eine Schlüsselrolle: Im Jahr 2018 wurden 44 Prozent des globalen Absatzes an Kunden in China ausgeliefert.

Neues Modell, neue Batterien: Elektrische Reichweite und geräuschlos

Erstmals ist in einem Fahrzeug der BMW Group ein Plug-in-Hybrid mit Sechszylindermotor verfügbar. Der neue 7er ist das erste Fahrzeug der BMW Group, bei dem die Batterie der vierten Generation zum Einsatz kommt. Mit der neuesten Batteriezelltechnik hat die Luxuslimousine eine rein elektrische Reichweite von bis zu 58 Kilometer, ist lokal emmissionsfrei und laut Hersteller nahezu geräuschlos.

Die im neuen Modell 745e verbaute Batterie wird ebenfalls in Dingolfing im nur wenige Kilometer entfernten Kompetenzzentrum für E-Antriebsproduktion produziert. Von dort aus beliefert Dingolfing schon heute die weltweiten Fahrzeugwerke der BMW Group für die Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen mit Batterien und E-Motoren. Mit rund 18.000 Beschäftigten ist das Werk Dingolfing Europas größter Standort der BMW Group.