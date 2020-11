Start der Präventionskampagne "Callcenterbetrug"

Aufwändige Ermittlungsarbeit

Besonders viele Betrügerbanden waren am Dienstag, 14.07.2020, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr unterwegs. Beim Polizeipräsidium Mittelfranken gingen in dieser Zeit 320 Notrufe ein. Im Vergleich zum Notrufaufkommen an "normalen" Dienstagen bedeutete dies eine Steigerung um 165 Prozent, so die Polizei. Allein an diesem Tag wurden 33 Polizeieinsätze mit Betrugshintergrund erfasst, am Folgetag sogar 35 Einsätze.

Mithilfe von Zeugenaufrufen, Spurensicherungen am Wohnort Geschädigter mit Geldübergabe oder technischer Ermittlungsansätze versuchen die Kriminalbeamten den Betrügern auf die Spur zu kommen.

Polizeipräsidium startet Aufklärungskampagne

Ab Montag (23.11.2020) startet das Polizeipräsidium MIttelfranken eine neue Präventionskampagne zum Callcenterbetrug/Telefonbetrug. Mit zunächst drei Videoclips wird über die Betrugsmaschen "Schockanruf", "falscher Polizeibeamter" und "Enkeltrickbetrug" aufgeklärt. Das Besondere daran: der eigentliche Betrug wird jeweils von der Polizeipuppenbühne Nürnberg gespielt. Hauptpersonen sind die Puppen "Gunda und Gerch" mit denen die Polizeipuppenbühne in Seniorengruppen vor Trickbetrug warnt.

Doch Zielgruppe der Clips sind nicht nur ältere Menschen. Vielmehr sollen auch Angehörige und das soziale Umfeld potentieller Geschädigter auf die Problematik aufmerksam gemacht werden. So konnte für einen Clip eine bekannte Nürnberger Instagram-Influencerin gewonnen werden. Dadurch soll die "Enkel-Generation" mit angesprochen werden. In einem weiteren Clip ist ein Polizeihauptkommissar zu sehen, der Zwillingsbruder eines beliebten fränkischen Kabarettisten.

Die Clips werden für zwei Wochen auch im Fahrgastfernsehen der VAG in U-Bahnen, Bussen und Trambahnen beworben. Die Polizei hofft darauf, dass möglichst viele Medien die Präventionskampagne aufgreifen, auf Facebook teilen und dadurch viele mögliche Opfer gewarnt werden.