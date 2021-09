Start der Pilz-Saison: Gibt es eine Schwammerl-Schwemme?

Dicke Regentropfen fallen zwischen den Ästen der Fichten hindurch auf den mit saftig-grünem Moos bewachsenen Waldboden, wo sie wie von einem Schwamm direkt aufgesogen werden. Das kleine Waldstück bei Wolfsegg in der Nähe von Regensburg bietet gerade ideale Bedingungen für Pilze. Das weiß auch Helmut Zitzmann. Er ist geprüfter Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie e.V. Das Waldstück kennt Zitzmann wie seine Westentasche.

Pilze brauchen Wasser

Pilze brauchen Wasser, so der Experte. Sind die Sommer trocken, fällt die Pilz-Saison eher schwach aus. "Dann gibt’s natürlich nix", so Zitzmann. "Aber sobald es genug Wasser hat, müsste da normalerweise was gehen." Helmut Zitzmann hat bewusst dieses Waldstück ausgesucht. Die Artenvielfalt sei hier besonders hoch, betont der Experte.

Pilze über die Stielbasis erkennen

Es dauert nicht lang, da wird der Pilzsachverständige zum ersten Mal fündig. Auf den ersten Blick erkennt Zitzmann: "Das ist ein Pilz aus der Gattung der Wulstlinge und Knollenblätterpilze." Um sicherzugehen, hebelt er den kleinen, braunen Pilz samt Stielbasis aus dem Boden – die Stielbasis wächst aus einer Scheide heraus, hat keinen Ring. Zusammen mit dem gestreiften Hutrand ergibt sich der Name des Pilzes: Seidenstreifling. "Den kann man essen. Aber man muss ihn kennen", so Zitzmann.

Im Zweifel helfen Pilzsachverständige

Die Stielbasis bietet für den Experten dabei den finalen Anhaltspunkt. Für Laien gilt zwar generell: nur mitnehmen, was auch zweifelsfrei als Speisepilz identifiziert werden kann. Viele Pilzratgeber führen Pilze mit ihren möglicherweise giftigen Doppelgängern auf. Wer den eigenen Erfahrungsschatz und Pilz-Speiseplan erweitern möchte, kann in so einem Fall einen interessanten Pilz samt Stielbasis entnehmen und beim Pilzsachverständigen zur Überprüfung vorlegen.

Was ist essbar, was ist giftig?

Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie listet auf ihrer Website geprüfte Pilzsachverständige in ganz Deutschland auf, die Laien für eine Beratung kontaktieren können. Diese Pilzexperten begutachten auch den eigenen Fund und beurteilen, was essbar und was giftig ist.

Beratung für Laien am Pilz-Stammtisch

Für die Oberpfalz hat Pilzexperte Helmut Zitzmann die Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft Ostbayern ins Leben gerufen. Regelmäßig treffen sich die Mitglieder – viele von ihnen Pilzsachverständige – in der Waldschänke Pilz, um am "Schwammerl-Stammtisch" über Pilze zu fachsimpeln. Auch Laien, die professionellen Rat benötigen, sind hier willkommen.

Nicht auf Handy-Apps verlassen

Gefährlich wird es, wenn sich Laien ausschließlich auf Pilzratgeber oder entsprechende Pilz-Apps verlassen. Besonders vor Handy-Apps, die Pilzarten über ein selbstgeschossenes Foto zuordnen, warnt Helmut Zitzmann. Es könne durchaus vorkommen, dass die App einen Giftpilz als Speisepilz erkennt. Wer sich auf die App allein verlässt, und einen solchen Pilz verspeist, setzt möglicherweise das eigene Leben aufs Spiel.