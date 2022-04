Start der Mountainbike-Saison: So geht es sicher den Berg runter

Der Frühling ist da, es wird wieder wärmer und im Wald tut sich was. Die Mountainbiker sind zurück, auf Waldwegen und auf speziell angelegten Trails mit steilen Kurven und Sprüngen. Mountainbiken ist in. Aber wer sich damit in den Wald oder auf den Berg wagt, braucht mehr als nur ein gefedertes Fahrrad und Gleichgewichtssinn. Wie es der amerikanische Oldschool-Rapper Ice Cube in seinem Hit aus dem Jahr 1993 besingt: "Check yo'self before you wreck yo'self" oder frei übersetzt: Halt mal kurz inne, bevor dir was passiert.

Von der Grundausrüstung bis zum richtigen Reifenprofil

Das fängt schon bei der Schutzausrüstung an. Ein Helm ist zwar keine Überlebensgarantie. Er bedeutet aber die absolute Grundausrüstung, erklärt Andreas Hubert vom Deutschen Alpenverein (DAV) Regensburg, Fachübungsleiter und Sprecher der örtlichen Mountainbike-Gruppe. Wer sich mit dem MTB auf den Trail wagt, kann außerdem zusätzlich für Schutz sorgen. Viele Downhill-Biker setzen auf einen sogenannten "Fullface"-Helm. Der ähnelt einem Motocross-Helm und umfasst das gesamte Gesicht. Dadurch wird auch etwa der Kiefer zusätzlich geschützt.

Wenn es richtig ins Gelände geht, empfiehlt sich auch ein Rückenprotektor, Knie- und Ellenbogenschützer. Radlhandschuhe gehören sowieso dazu, erklärt Hubert vom DAV. Und auch das Profil der Reifen spielt eine Rolle. Ist es abgefahren oder nicht griffig genug, muss ein neuer Mantel her!

Mountainbike-Check: Funktioniert alles?

Mindestens genauso wichtig wie die persönliche Schutzausrüstung ist ein technisch einwandfrei funktionierendes Mountainbike. An vorderster Stelle stehen funktionierende Bremsen. Die gilt es zu überprüfen. Schleifen die Bremsen oder sind die Beläge abgefahren? Auch Laien können Bremsbeläge bei Scheibenbremsen relativ einfach und mit wenig Werkzeug selbst wechseln. Erklär-Videos finden sich dazu im Netz zuhauf. Die Lenkung sollte leichtgängig sein. Und auch die Schaltung checken.

Zum Service in den Fachhandel

Ansonsten empfiehlt sich auch ein Service im Fachhandel. Einfache Angebote gibt es schon zwischen 50 und 80 Euro. Bei vollgefederten Mountainbikes, sogenannten "Fullys" empfiehlt sich auch, je nach Nutzungsintensität, alle Jahre ein Federgabel- und Dämpferservice.

Know your Limit!

Das Mountainbike ist fit, der Rückenprotektor sitzt und die GoPro auf dem Fullface-Helm ist angebracht – dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Oder? Sich jetzt den nächsten Hang runterzustürzen, davor warnt Andreas Huber vom DAV Regensburg und meint: Know your Limit! "Nicht jeder, der Ski fahren kann, sollte auch die 'Streif' runterfahren. Und das ist mit dem Mountainbike nichts Anderes", sagt Hubert. Er rät dazu, Mountainbike-Strecken ans eigene Anforderungsprofil anzupassen und appelliert dafür an die Eigenverantwortung der Sportlerinnen und Sportler. Eine teure Ausrüstung macht noch keinen Profi. Und auch machen häufig eine Streckenbegehung, bevor sie sich einen Trail hinabstürzen.

Mountainbike-Kurse für alle

"Übung macht den Meister", sagt Mountainbike-Experte Andreas Hubert. Hubert empfiehlt allen, die ihre Fähigkeiten ausbauen wollen daher MTB-Kurse. "Oftmals sieht man von außen Bewegungsabläufe anders als man das selbst wahrnimmt", so Hubert, "und dann kann das Feedback eines erfahrenen Trainers durchaus helfen." Entsprechende Kurse für Mountainbiker gibt es im Angebot des DAV. Von Grundkursen für Amateure mit Ausrüstungs- und Bike-Check bis hin zu anspruchsvollen Single Trail-Kursen mit richtigen Sprüngen ist für alle etwas dabei.