Start der Fußball-EM: Polizei in Unterfranken ist vorbereitet

Am Freitag rollt der Ball wieder: Die Fußball-Europameisterschaft 2021 beginnt. Die unterfränkische Polizei ist darauf gut vorbereitet. Sie rechnet mit kleineren Siegesfeiern und Autokorsos durch die Innenstädte, wenn Deutschland gewinnt. "Im Siegesrausch" sollten sich die Feiernden aber trotzdem an die geltenden Corona- und Straßenverkehrsregeln halten, so die Bitte der Polizei.

Fußball-EM: Zusammen schauen ja, aber Regeln beachten

Wegen Corona finden heuer keine größeren, öffentlichen Public-Viewing-Veranstaltungen statt. Gemeinsam privat Fußball schauen ist aber möglich. Je nach regionaler Inzidenz müssen die Menschen aber die entsprechenden Kontaktbeschränkungen einhalten. Falls Gefahr für die Gesundheit von Menschen besteht, wollen die Beamten konsequent einschreiten. Dies sei nicht nur bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmen der Fall, sondern auch wenn zum Beispiel Pyrotechnik abgebrannt wird.

Polizei: Autokorsos nicht an Krankenhäusern

Autokorsos sind eigentlich genehmigungspflichtig. Hier zeigt sich die unterfränkische Polizei bei Siegesfeiern rund um die Fußball-EM aber großzügiger als sonst, heißt es. Allerdings müssen die Fußball-Fans darauf achten, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Die Beamten bitten zudem alle Fans, auf Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer zu achten, vor allem auf Fußgänger und Radfahrer. Autokorsos in der Nähe von Seniorenheimen oder Krankenhäusern seien nicht angebracht, so die Polizei.

Alkohol am Steuer tabu

Mitfahrten auf dem Fahrzeugdach, der Motorhaube oder zu weites Herauslehnen aus dem Auto seien tabu. Zudem gilt die Anschnallpflicht. Keine Ausnahmen gibt es zudem beim Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit Konsequenzen rechnen.

Polizeisprecher Björn Schmitt zu den Regeln: