Start der FFP2-Maskenpflicht in ÖPNV und Einzelhandel

Ab heute müssen Menschen in Bayern FFP2-Masken in Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr tragen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat aber angekündigt, dass in den ersten Tagen bei Verstößen auf Strafen verzichtet werden soll. Demnach startet heute eine "Kulanzwoche". Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer Unterfranken des Handelsverbands Bayern, hält die Kulanzwoche für sinnvoll: "Der Beschluss kam eben sehr plötzlich. Man muss sich die Masken auch beschaffen, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen."

Kulanzwoche zum Start der Maskenpflicht

Trotzdem würden Supermärkte, Apotheken und Optiker Volker Wedde zufolge schon in der Kulanzwoche darauf achten, dass sich die Kunden an die FFP2-Maskenpflicht halten. Vor allem würden die Unternehmen ihre Kunden darauf hinweisen, dass die Vorgaben ab der kommenden Woche streng eingehalten werden müssen. Während die Kunden in den Geschäften eine FFP2-Maske tragen müssen, dürfen die Mitarbeiter auf Alltagsmasken zurückgreifen. Für diese Ausnahme hatte sich der Handelsverband Bayern eingesetzt.

Kontrollen der Maskenpflicht noch unklar

Volker Wedde rechnet damit, dass die Kunden dafür Verständnis zeigen. "Es ist schon ein Unterschied, die FFP2-Maske für einen zeitlich überschaubaren Einkauf aufzuziehen oder sie wirklich während der ganzen Arbeitszeit aufhaben zu müssen“, sagt er. Busfahrer oder Straßenbahnfahrer hingegen sind nicht von der FFP2-Maskenpflicht befreit. "Die meisten sitzen aber hinter Plexiglasscheiben und brauchen die FFP2-Masken gar nicht“, sagt ein Sprecher der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV). Trotzdem habe die WVV an alle Fahrer FFP2-Masken verteilt. Wie die FFP2-Maskenpflicht in der "Kulanzwoche" in Unterfranken kontrolliert wird, ist noch unklar. Bisher konnte das Polizeipräsidium Unterfranken noch keine Angaben dazu machen.