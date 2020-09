Start der europäischen Mobilitätswoche in Amberg

Mit fast 30.000 geradelten Kilometern und 860 aktiven Teilnehmern beim „Stadtradeln“, ist Amberg in die Europäische Mobilitätswoche gestartet. Wie die Stadt mitteilt, dreht sich vom 16. bis 22. September erneut alles um nachhaltige Mobilität. Somit werden nicht nur Radfahrende in den Fokus gerückt, sondern auch alle anderen, die nachhaltig unterwegs sind – zu Fuß, mit Bus, Bahn oder mit dem eCarsharing.

Aktionen rund um das Stadtgebiet

Die Stadt Amberg macht schon zum fünften Mal bei der Europäischen Mobilitätswoche mit. In den nächsten sieben Tagen dürfen sich alle Menschen, die sich in Amberg nachhaltig fortbewegen, auf kleine Aktionen, verstreut über das Stadtgebiet, freuen, heißt es. Als kleines Dankeschön vergibt die Stadt Amberg am kommenden Dienstag, Brotzeittüten an all Jene, die nachhaltig zur Arbeit und Ausbildung kommen. Außerdem wird die Wartezeit für Fußgängerinnen und Fußgänger verkürzt, indem im Stadtgebiet an ausgewählten Fußgängerampeln Ratespiele angebracht werden.

Europaweite Initiative

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. September, werden im Rahmen der EEuropäischen Mobilitätswoche innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben.