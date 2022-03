Starnberger Morde – Angeklagter erläutert Geständnis

Am Landgericht München hat der Hauptangeklagte im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Starnberg sein Geständnis vom Montag erläutert. Er hat eingeräumt, dass er seinen Freund und dessen Eltern vor gut zwei Jahren erschossen habe. Angeblich, um einen Amoklauf am Bahnhof München Pasing zu verhindern.

Angeklagter spricht von einer "Art Rausch"

Die Amoklauf-Pläne des Freundes seien immer konkreter geworden, sagte der 22-Jährige heute. Er habe sich aber nicht getraut, jemandem davon zu erzählen: Sein Kumpel habe gedroht, ihn dann zu töten. Da habe er sich entschlossen, den Freund zu erschießen – und dann auch die Eltern, um seine Tat zu verschleiern. "Es war so eine Art Rausch“, sagte er, und er habe – so wörtlich – "nur noch irgendwie geschossen.“

Regelrechtes Blutbad

Die Tat war ein regelrechtes Blutbad: Eine Polizeistreife entdeckte die Leichen des Freundes und dessen Eltern am 12. Januar 2020, nachdem die Tochter sich Sorgen gemacht – und Alarm geschlagen hatte. Die Eltern lagen im Schlafanzug im ersten Stock des Einfamilienhauses, die Leiche des Sohnes wurde in dessen Zimmer entdeckt. Auf dem Handy des Angeklagten fanden die Ermittler Videoaufnahmen der Leichen. Er habe gefilmt, weil sein mitangeklagter mutmaßlicher Komplize Beweise sehen wollte, sagte der 22-Jährige. Mit dem Freund, der ihn zum Tatort gefahren haben soll, will er die Tat vorab auch besprochen haben.

Mitleid mit dem Hund

Der Angeklagte sprach sogar von Mitleid. Denn er schoss auch auf den Hund der Familie, habe ihn aber "nicht richtig getroffen". Das Tier habe dann laut gewinselt, schilderte er vor Gericht. Er habe Mitleid bekommen und wollte, dass es aufhöre. Darum habe er dann noch eine andere Waffe gezogen. Der Hund hat überlebt.

Pizza-Essen mit der Familie

Am Abend nach den mutmaßlichen Morden ging der junge Mann nach eigener Aussage dann mit seiner Familie zum Italiener – Pizzaessen. Danach sei er zu einem Freund gefahren, um mit diesem Geburtstag zu feiern. Die Vorsitzende Richterin Regina Holstein erinnerte an die Aussage von Familienangehörigen, wonach der Angeklagte beim Pizzaessen – nur wenige Stunden nach dem Blutbad – zunächst angespannt gewesen, im Laufe des Abends aber immer lockerer geworden sei.

Zweiter Angeklagter schweigt

Der mutmaßliche Mittäter hat sich bis jetzt noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Seine Verteidiger haben aber angekündigt, dass sie den Hauptangeklagten ins Kreuzverhör nehmen wollen – mit mehr als 1.500 Fragen.

Mord und besonders schwerer Raub

Die Staatsanwaltschaft München II wirft dem 22 Jährigen und seinem mutmaßlichen Komplizen Mord, besonders schweren Raub und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass der Sohn der Familie seine Eltern und dann sich selbst erschossen habe. Allerdings fehlte ein Abschiedsbrief. Und es gab mehrere Ungereimtheiten, die die Ermittler stutzig machten.