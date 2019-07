Starnberger Bürgermeisterin: Gericht kürzt Dienstbezüge

Wegen Verletzung ihrer Dienstpflichten kürzt das Verwaltungsgericht München die Dienstbezüge der Starnberger Bürgermeisterin Eva John (Bündnis Mitte Starnberg). Konkret heißt das: Die Bezüge werden für die Dauer von zwölf Monaten um zehn Prozent gekürzt, das hat das Gericht schriftlich mitgeteilt.

Landesanwaltschaft forderte Kürzung von zehn Prozent über vier Jahre

Damit hat das Gericht der Klage der Landesanwaltschaft Bayern als Disziplinarbehörde teilweise stattgegeben. Diese hatte in der mündlichen Verhandlung am gestrigen Mittwoch eine Kürzung von zehn Prozent über vier Jahre gefordert. Als Bürgermeisterin einer Gemeinde mit bis zu 30.000 Einwohnern bekommt John ein Grundgehalt von 8.070 Euro brutto im Monat.

Verwaltungsgericht sieht Dienstpflichten verletzt

Das Verwaltungsgericht sieht es als erwiesen an, dass Eva John ihre Dienstpflichten verletzt hat – so zum Beispiel im Zusammenhang mit Verträgen zwischen der Stadt Starnberg und der Deutschen Bahn. Da geht es um die mögliche Verlegung der Gleise und die Sanierung des Bahnhofs. Aus Sicht des Gerichts hat die Bürgermeisterin den Stadtrat nicht ausreichend informiert und seine Beschlüsse ignoriert – obwohl auch Schadensersatzforderungen der Bahn in Millionenhöhe im Raum standen.

Berufung innerhalb eines Monats möglich

Darüber hinaus hat John laut Gericht gegen ihre Pflicht zur unparteilichen Amtsführung verstoßen, weil sie unter anderem Stadträte auf der Homepage der Stadt rechtswidriges Handeln vorgeworfen hat. Von den sonstigen Vorwürfen der Landesanwaltschaft hat das Gericht die Bürgermeisterin freigesprochen. Dazu zählte der Vorwurf, sie habe Informationen über den B2-Entlastungstunnel zu spät an alle Starnberger Haushalte versendet.

Gegen das Urteil können die Parteien innerhalb eines Monats Berufung am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen. Wie Gerichtssprecher Florian Schlämmer dem BR-Studio Oberbayern erklärte, werden John die Bezüge erst dann gekürzt, wenn das Urteil rechtskräftig ist.