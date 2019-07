Starnberg: Bürgermeisterin weist vor Gericht Vorwürfe zurück

Die Starnberger Bürgermeisterin Eva John stand heute vor Gericht. Laut der Landesanwaltschaft soll sie mehrfach Beschlüsse des Stadtrats nicht fristgerecht oder gar nicht vollzogen haben. Außerdem soll sie den Stadtrat immer wieder übergangen haben.

Die Landesanwaltschaft hat in der Verhandlung massive Verstöße zur Sprache gebracht – etwa in Zusammenhang mit Verträgen zwischen der Stadt Starnberg und der Deutschen Bahn. Da geht es um die mögliche Verlegung der Gleise und die Sanierung des Bahnhofs. Bürgermeisterin Eva John soll den Stadtrat nicht ausreichend informiert und seine Aufträge ignoriert haben, obwohl auch Schadensersatzforderungen der Bahn in Millionenhöhe im Raum standen.

Die Landesanwaltschaft beantragte in der Verhandlung am Mittwoch, Eva Johns Dienstbezüge vier Jahre lang um zehn Prozent zu kürzen.

Gezieltes Vorgehen gegen Eva John?

Die Verteidigung forderte Freispruch. Stadträte hätten die Bürgermeisterin und ihre Verwaltung gezielt lahmlegen wollen. Sie hätten immer wieder Änderungs- und Dringlichkeitsanträge eingereicht, Beschlussvorlagen geändert, Beschlüsse bei der Rechtsaufsicht beanstandet, die Verwaltung habe dazu wieder Stellung nehmen müssen.

Der ganze Arbeitsaufwand sei nicht mehr zu bewältigen gewesen – und schon gar nicht immer fristgerecht. Auch die Bürgermeisterin selbst hat das in ihrem letzten Wort mit tränenerstickter Stimme so geschildert, die Vorwürfe weist sie zurück.