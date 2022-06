Starkregen: Wie lassen sich Städte schützen?

Versiegelte Flächen stellen in Städten ein immer größeres Problem da - vor allem, weil Starkregenfälle häufiger auftreten und das Wasser kaum Möglichkeiten hat, abzufließen.

Abhilfe können aber zum Beispiel Gründächer schaffen. In ihnen schlummert riesiges Potenzial Regenwasser aufzusaugen. In manchen Gemeinden oder Städten ist eine Bepflanzung von Dächern deshalb bei Neubauten inzwischen Pflicht. Das Problem: diese Gründächer speichern oft nur sehr wenig Wasser. Ein Forscherteam des Instituts für Gartenbau in Freising fragt sich, ob das nicht auch besser ginge.

Sie testen verschiedene Gründach-Bepflanzungen, Konstruktionen und Substrate bei Regen: Welches Dach saugt Wasser am besten auf - kann aber im Idealfall gleichzeitig bei Hitze am besten Wasser verdunsten?

Dächer könnten zehnmal so viel Wasser speichern

Bisher ähnelt die Bepflanzung auf den wenigen Gründächern, die es gibt, oft einer "Sedumwüste". Sedum ist ein immergrüner, anspruchsloser, kostengünstiger Bodendecker. Doch diese Bepflanzung bringe bei Starkregen gar nichts, sagt Elke Meinken vom Institut für Gartenbau: "Man hat es ja nicht umsonst 'Sedumwüste' getauft, weil wir in einer Wüste die Effekte, die wir in der Stadt haben wollen, nicht finden." Die Forscherin geht davon aus, dass in den nächsten Jahren zunehmend überlegt werden wird, wie andere Pflanzen auf unseren Dächern dauerhaft angesiedelt werden können.

Ein stark und unterschiedlich bepflanztes Gründach würde Wasser viel besser aufsaugen. Wenn zudem noch ein Wasserspeicher darunter gebaut werde, könnte ein solches Dach im Vergleich zu einem herkömmlichen Gründach ungefähr zehnmal so viel Wasser pro Quadratmeter auffangen.

Der Wasserspeicher dient zur Bewässerung und Verdunstung, also zur Kühlung der Stadt an heißen Tagen. Wäre das System noch an die örtliche Wettervorhersage gekoppelt, könnte der Wasserspeicher geleert werden, wenn Starkregen vorhergesagt wird. Doch die Begrünung von Dächern ist teuer.

Wie Starkregen für Städte weniger problematisch sein kann

Könnte man das kostbare Regenwasser auf weitere Flächen an der Oberfläche leiten und vor Ort verdunsten lassen? Im ecoQuartier in Pfaffenhofen versuchen sie es: Mulden wurden überall mit eingeplant, um Wasser zu speichern und versickern zu lassen.

Wasser fließt hier nicht unbedingt unterirdisch, sondern wird an vielen Orten bewusst an der Oberfläche geführt, erklärt Gerhard Hauber: "Wenn man Regenwasser verdunsten möchte, braucht man eben Flächen - und Zeit." Diese Zeit habe man oft in Städten nicht, sagt der Landschaftsarchitekt. Deswegen seien Dächer so wichtig, um das Wasser zu verdunsten. Mulden, so wie tiefer gelegte Spielplätze ebenso, denn sie gäben dem Regenwasser Zeit und Raum zu versickern.

"Versickern statt Versiegeln" ist das Motto im ecoQuartier. Neben Gründächern spielen etwa Bodenbeläge mit Fugen eine Rolle – gerade für Parkplätze und nicht stark befahrene Wege. Auf den Gehwegen befindet sich überall Kies statt Pflaster. Die Häuser sind oben am Hang gebaut, die Spielplätze unten. Spielplätze sind tiefergelegt und können im Falle eines Starkregens auch als Mulde dienen, um Wasser zurückzuhalten.

Kleine Hindernisse leiten das Wasser aus diesen Mulden langsam ab, so dass es dem örtlichen Bach langsam zugeführt wird und dieser sich nicht plötzlich in einen reißenden Fluss verwandelt. So werden Städte wassersensibel - und der nächste Starkregen weniger problematisch.