Starkregen: Unwetterwarnung für Oberbayern und Schwaben

Dem Süden Bayerns steht ein nasses Wochenende bevor. Für Teile Schwabens und Oberbayerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Schon am Freitagabend setzen demnach länger anhaltende Regenfälle ein. Bis in die Nacht zum Montag hinein könnte es gebietsweise 60 bis 100, im Allgäu örtlich auch um 120 Liter/Quadratmeter regnen, heißt es.

Überflutungen und Erdrutsche drohen

Überflutungen von Kellern und Straße sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen seien möglich. Es könnten auch einzelne Erdrutsche auftreten, so der DWD.

Betroffen sind die oberbayerischen Landkreise und Städte Dachau, Ebersberg, Erding, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, München, Miesbach, Pfaffenhofen, Rosenheim, Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim.

In Schwaben betrifft die Warnung Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Kaufbeuren, Kempten, Memmingen, Unterallgäu, Oberallgäu und Ostallgäu.

Gewitter in Franken

Auch in Franken wird es ungemütlich. Es werden am Wochenende kräftige Gewitter mit Starkregen und sogar Hagel erwartet. Der Deutsche Wetterdienst kündigt hier bis zu 20 Liter auf einen Quadratmeter in einer Stunde, lokal auch Böen zwischen 50 und 70 Stundenkilometern an.