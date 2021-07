Starkregen und Überschwemmungen auch in Bayern erwartet

Am Samstag muss im Tagesverlauf vor allem in Südbayern wieder häufiger mit Gewittern gerechnet werden. Der DWD warnt vor Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Darüber hinaus werden Windböen und kleinkörniger Hagel erwartet.

Regen ohne Unterlass erwartet

Von Samstagmorgen bis in die Nacht zum Montag wird es der Vorhersage nach am östlichen Alpenrand fast ohne Unterbrechung schauerartig regnen. en. In den Berchtesgadener Alpen muss mit insgesamt 70 bis 90 Liter pro Quadratmeter, in Staulagen sogar mit bis 160 Liter gerechnet werden. In Chiemgauer Alpen und den Ammergauer Alpen wird nur mit etwas weniger Niederschlag gerechnet als in den Berchtesgadener Alpen. Wegen des angekündigten Starkregens kann es an Salzach und Inn ab Sonntag zu Überschwemmungen kommen.

Überschwemmungen drohen

Der Hochwassernachrichtendienst HND rechnet vom Sonntagmorgen aber vor allem an der Donau im Bereich Passau mit Hochwasser und Überschwemmungen. Es sei dabei nicht ausgeschlossen, dass auch bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden, sagte eine Sprecherin. Dieser Trend sei aber noch mit Unsicherheit behaftet. Die Stadt Passau warnte am Freitag bereits auf ihrer Internetseite vor einem Hochwasser der Meldestufe drei. Auch in Neu-Ulm warnte die Stadt Anwohner zweier Stadtteile vor Hochwasser und einem steigenden Grundwasserspiegel: Keller könnten in diesem Fall erneut volllaufen, die Menschen sollten daher ihr Hab und Gut erhöht lagern.

Vereinzelte Überflutungen bereits in Deggendorf

Ein kurzes, aber kräftiges Unwetter hat am Freitagnachmittag im Stadtgebiet von Deggendorf Straßen überschwemmt, Gullideckel hochgedrückt, Bäume umgeworfen und Keller volllaufen lassen. Auch Landkreisgemeinden waren betroffen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern sprach jedoch von Überflutungen "im überschaubaren Rahmen".

Ein Höhentief mit Kern über Norditalien beeinflusse in Verbindung mit feuchtlabiler Luft das Wetter in Bayern, so der DWD. Am Alpenrand werde die Niederschlagsbildung durch Stau verstärkt.