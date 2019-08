19.08.2019, 07:04 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Starkregen und Gewitter in der Oberpfalz

Über Teile der Oberpfalz sind am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag erneut Gewitter und Starkregen niedergegangen. Straßen und eine Bahnstrecke mussten zeitweilig gesperrt werden. Am Morgen beruhigte sich die Situation.