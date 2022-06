Starkregen überflutet Straßen im Allgäu

Der heftige Regen kam am späten Nachmittag - mit Blitz, Hagel und starkem Wind. Trotz vieler Einsätze im Bereich Oberstaufen, Immenstadt und Sonthofen kam es nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West aber nicht zu größeren Einsätzen. Menschen wurden nicht verletzt. Auch größere Sachschäden sind der Polizei nicht bekannt. Der Deutsche Wetterdienst hatte in der Region vor extremen Gewittern gewarnt. Mittlerweile ist die Gewitterfront nach Osten weitergezogen.

Unwetterwarnung für Landkreise Günzburg und Neu-Ulm

Allerdings kann es am Abend, in der Nacht und bis in die frühen Morgenstunden örtlich weiter schwere Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm vor Starkregen, Sturmböen und Hagel. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Herabstürzende Äste, Dachziegel oder umherfliegende Gegenstände seien eine Gefahr, so der Wetterdienst. Er empfiehlt, Gegenstände im Freien zu sichern und das Auto in die Garage zu stellen. Die Menschen sollten Fenster und Türen schließen und den Aufenthalt im Freien möglichst meiden.