Starkregen sorgt für Überschwemmungen im Raum Coburg

Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller sind das Ergebnis eines schweren Unwetters, das Teile Oberfrankens heimgesucht hat. Von dem Starkregen war auch der Landkreis Haßberge in Unterfranken betroffen.

30 Unwetter-Einsätze binnen drei Stunden im Landkreis Coburg

In Oberfranken wütete das Unwetter vor allem im Landkreis Coburg. Wie die Integrierte Leitstelle (ILS) auf Nachfrage des BR mitteilt, seien die Rettungskräfte am Sonntagabend zwischen 18 und 21 Uhr 30 Mal gerufen worden. Die meisten Einsätze hätten in der Gegend um Ahorn und Aicha bei Neustadt bei Coburg stattgefunden. Auch die Bundesstraße 4 war in Höhe des Gewerbegebietes Güterbahnhof in Coburg überschwemmt und musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Weniger stark betroffen seien die Nachbarlandkreise Kronach und Lichtenfels gewesen, wo die etwa Helfenden etwa zehn Mal ausgerückt seien. Verletzt wurde bei den Vorfällen in Ober- und Unterfranken niemand.