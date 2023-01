Starkregen-Schäden in Kronach, Warnung vor Hochwasser in Bamberg

Schulturnhallen in Kronach nach Starkregen gesperrt

Unterdessen meldet das Landratsamt Kronach Schäden an mehreren Schulturnhallen. So müssten die Sporthallen am Schulzentrum in Kronach wegen eines Wasserschadens bis zum 23. Januar geschlossen bleiben. Nach starken Regenfällen zu Beginn der Woche sei der Behörde an mehreren Stellen Wassereinbruch gemeldet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, ist das Regenwasser an einem Ablaufrohr vorbei und in das Gebäude gelaufen.

Aus Sicherheitsgründen seien die Hallen daraufhin geschlossen worden. Für etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler fällt somit vorübergehend der Sportunterricht aus.

Frost in ganz Bayern erwartet

In den nächsten Tagen soll es schließlich wieder deutlich kälter in Bayern werden. Wintersportler können sich nächste Woche wohl endlich über Schnee freuen. Im Bergland und im Allgäu seien bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, heißt es aus dem Deutschen Wetterdienstes (DWD). In den Nächten könne es dann zudem im gesamten Freistaat frostig werden.