Starkregen-Modelle sollen besser vor Hochwasser schützen

Reißende Bäche in der Landshuter Altstadt, Wassermassen durch extrem starken Regen - was da Ende Juni über die niederbayerische Stadt hereinbrach, werden die Einwohner so schnell nicht vergessen. Die meisten Schäden sind mittlerweile beseitigt, aber es bleibt die Frage, wie man sich in Zukunft auf derartige Unwetter vorbereiten kann. Antworten sollen, gefördert vom Freistaat, auch Gutachten bringen. Der Landshuter Wirt Thomas Gerlach sieht das kritisch:

"Wir sind in einem Tal, logisch, Wasser kommt vom Berg runter, was ich da jetzt wieder Studien oder sonst irgendwas brauche? Ich als Betroffener sag, gebt's uns Sandsäcke, das hätte uns geholfen und eine Warnapp, dass da ein Unwetter kommt." Thomas Gerlach, Landshut

Dem Wirt und seinen Nachbarn hat das neue Risiko-Gutachten bei dieser Sturzflut noch nicht geholfen: Doch die Stadt hat, wie rund 100 weitere, die Förderung des Freistaats in Anspruch genommen, um sich künftig besser auf solche Ereignisse vorbereiten zu können.

Hochwasser-Schutzkonzept wissenschaftlich absichern

Für den Landshuter Baureferenten Johannes Doll ist es unerlässlich, sich bei der Entwicklung eines zukunftsfesten Hochwasser-Schutzkonzepts wissenschaftlich abzusichern:

"Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass das nächste Starkregenereignis vielleicht ganz andere Stellen des Stadtgebiets betrifft, also man darf sich nicht zu stark fokussieren auf die Bereiche, die beim letzten Mal betroffen waren, sondern man muss immer das ganze Stadtgebiet im Auge behalten. Und das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher." Johannes Doll, Baureferent Landshut

Extremwetterlagen wie der punktuelle Starkregen im Juni nehmen nach den Berechnungen der Forscher schneller zu als bislang erwartet. Ein Jahrhunderthochwasser oder ein als bislang extrem unwahrscheinlich geltender Starkregen werden mit der Erderwärmung immer wahrscheinlicher – weltweit und in Bayern. Bestehende Schutzzonen oder Rückhaltebecken reichen dafür aber wie in Landshut in den meisten bayerischen Gemeinden noch nicht aus. Denn auch fernab von Bächen und Gewässern rechnen Experten mit Hochwassergefahren durch Starkregenereignisse.

Modelle für die Zukunft

Deshalb errechnen die Forscher neue Risiko-Gutachten für mögliche Gefahrenstellen. Wann die nächste Sturzflut tatsächlich droht, besagen sie zwar nicht: Aber die Wissenschaft will Schäden begrenzen und Menschen für die neuen Gefahrenlagen sensibilisieren, erklärt Klima- und Starkregenexperte Matthias Garschagen von der Universität München:

"Dass sich Hauskäufer Gedanken machen, wohn' ich da, zieh' ich da hin, investiere ich da in ein zukünftiges Hochwassergebiet zum Beispiel. Kehrseite ist natürlich, dass das gleichzeitig nicht ganz unproblematisch ist, weil Sie mit neuen Modellierungen auch dazu kommen können, dass Sie auf einmal Gefahrenflächen ausweisen, die in der Vergangenheit keine waren." Matthias Garschagen, Universität München

Solche Risiko-Karten haben sich in Landshut als zutreffend erwiesen, die Vorhersagen der Forscher deckten sich mit dem Verlauf der Sturzflut in die Stadt hinein. Solche Berechnungen in Auftrag zu geben, ist das eine. Sie dann zu veröffentlichen, birgt aber durchaus Konfliktpotential.

Eigeninitiative für mehr Hochwasserschutz

Obwohl langfristig das Ziel ist, wissenschaftlich fundiert die Bevölkerung und ihre Grundstücke besser zu schützen und zudem der bauliche Hochwasserschutz vom Freistaat gefördert wird: Die öffentliche Hand wird es trotz besserer Informationen für die Bürgerinnen und Bürger nicht überall richten können, wo Überflutungs-Gefahren drohen. Private Investitionen der Hausbesitzer für besseren Schutz bleiben auch künftig nötig.

Grundstücke können an Wert verlieren

Die Preise am Landshuter Immobilienmarkt reagieren bislang noch nicht auf die neuen Hochwassermodelle und die jüngste Sturzflutzone in der Stadt. Immobilienmakler Thomas Sedlmayer rät bei Neubauten zwar dringend dazu, hochwassergeschützte Keller einzuplanen und nur geeignete, dichte Kellerfenster in der Region Landshut einzusetzen. Doch bei Altbauten macht es aus seiner Sicht wenig Sinn, jetzt alte oder historische Gebäude nachzurüsten. Hilfreich können dann Hochwassermauern ums Grundstück oder neue Sickerflächen im Garten sein. Der Experte gibt betroffenen Eigentümern Entwarnung: Die Grundstücks- und Immobilienpreise steigen in der Stadt unbeirrt weiter.

Elementarversicherung bleibt freiwillig – und wird teuer

Betroffene der Juni-Sturzflut in Landshut klagen über die steigenden Kosten für ihre Elementarversicherung, die mehrere hundert Euro im Monat betragen kann. Die Wissenschaft will Hochwasserschutz deshalb noch effizienter machen, wie der Starkregenexperte Matthias Garschagen von der Universität München. Er sagt, Modelle und weitere Risikoforschung gebe Städten und Gemeinden zwar zukunftsweisende Basisinformationen, ersetze aber nicht die Entscheidungen vor Ort, zum Beispiel wo tatsächlich Kanäle erweitert oder mit Schutzgittern nachgerüstet werden oder wo neue Baumaßnahmen wie Rückhaltebecken eine künftige Hochwassergefahr verringern.

Für Hochwasserschutz ist exakte Planung nötig

Die neuen Risikokarten können die Entwicklung neuer Gewerbe- und Neubaugebiete nachhaltig beeinflussen und erfordern das Abwägen von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Ihre wachsenden Aufgaben für den Katastrophenschutz bei häufigeren Unwetterlagen fordern die Verantwortlichen in den Gemeinden und Städte heraus: Die Stadt Landshut hat einen Arbeitskreis eingesetzt, um neben barrierefreien Informationen zum neuen Gutachten Interessierte ab September auch besser zu ihren Fragen rund um den Hochwasserschutz beraten zu können. Bis dahin soll es auch möglich sein, auf einer Webseite der Stadt die eigene Adresse auf ihr potentielles Überflutungsrisiko zu überprüfen.

Klimawandel erfordert umfassende Strategien

Die Ergebnisse der Starkregenexperten zeigen, worauf es für ein besseres Risikomanagement bei künftigen Unwettern ankommt: Neben Risikozonen gehören dazu auch Fragen eines schnelleren Warnsystems, die Verbesserung der Kompetenz in den Verwaltungen und eine neue Stadtplanung. Denn die in Bayern fortschreitende Versiegelung der Böden durch Neubaugebiete und die zeitgleiche Verdichtung der Böden in der intensiven Landwirtschaft rings um die Ortschaften verschärfen aktuell die Hochwasser- und Sturzflutgefahr.