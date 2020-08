Starkregen in Unterfranken: Volle Keller, überflutete Straßen

Landwirte und Gärtner in Unterfranken hatten seit Tagen auf Regen gehofft. Dann kam er endlich, jedoch heftiger als viele erwartet hatten. An zahlreichen Ecken in Mainfranken hat ein Unwetter Spuren hinterlassen. Die Gewitterzellen hatten teils bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Gepäck. Bäche traten über, Straßenzüge standen kurzzeitig unter Wasser.

Überflutungen im Landkreis Schweinfurt

Besonders getroffen hat es einige Ecken im Landkreis Schweinfurt. Innerhalb von 1,5 Stunden erreichten die Integrierte Leitstelle dort 135 Notrufe. Wie die Kreisbrandinspektion Schweinfurt mitteilt, sind etwa in Röthlein rund 60 Keller vollgelaufen. Etwa 75 Feuerwehrleute aus den Gemeinden Röthlein, Heidenfeld, Sennfeld, Grafenrheinfeld und Hirschfeld seien im Einsatz gewesen, um in Röthlein Keller und Höfe leer zu pumpen. Röthleins Bürgermeister Peter Gehring sagt, das Kanalsystem in Röthlein sei kurzfristig überfordert gewesen. Etwa 15 Minuten lang habe das Wasser nicht ablaufen können.

Überflutet seien auch die Straßen in Schwebheim gewesen. Rund 30 Einsatzkräfte haben laut Kreisbrandinspektion in Schwebheim zwölf Keller leer gepumpt. Auch im Werneck und in Hergolshausen sei es zu Überflutungen gekommen. "Der Starkregen hat uns überrascht", sagt Holger Strunk von der Kreisbrandinspektion Schweinfurt. Es habe vorab keine Alarmhinweise gegeben. Das Ausmaß sei groß: "Vollgelaufene Keller bedeuten immer immense Schäden", sagt Strunk.

Verkehrsbehinderungen durch Regen in ganz Unterfranken

Bei der Polizei sind in ganz Unterfranken bis zum späten Abend insgesamt 17 Meldungen eingegangen. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich dabei größtenteils um kurzfristige Verkehrsbehinderungen durch Äste oder Baustellenschilder auf der Fahrbahn. Außerdem seien Gehsteige und Fahrbahnen von Wasser bedeckt gewesen. Teilweise seien Kanaldeckel von großen Wassermengen hochgehoben worden. Verkehrsunfälle habe es aufgrund des Starkregens nicht gegeben. In einem Garten in Würzburg sei ein kleines Feuer vermutlich durch einen Biltzeinschlag entfacht worden.