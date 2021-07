Dramatische Flut-Lage: Katastrophenfall im Berchtesgadener Land

Infolge heftiger Regenmengen spitzt sich die Lage im Berchtesgadener Land zu. Der Landkreis rief um 22:22 Uhr aufgrund der Unwetter-Lage den Katastrophenfall aus. Wie das Wasserwirtschaftsamt dem BR sagte, wurde an der Berchtesgadener Ache ein neuer historischer Höchststand erreicht. Der Pegel ist innerhalb kürzester Zeit auf mehr als 3,50 Meter gestiegen - bisher lag der Höchststand aus dem Jahr 2012 bei 3,12 Meter.

Walter Raith, der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein, spricht von einem historischen Rekord. Je nachdem, wie sich die Regenfälle in den nächsten Stunden entwickelten, könne sich die Lage weiter verschärfen. Nach derzeitigen Informationen gibt es auch schon erste Murenabgänge und Hangrutsche.

Einwohner sollen Keller nicht mehr betreten und Ufer meiden

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein sprach von einer "dramatischen Lage". Betroffen seien vor allem die Orte Berchtesgaden und Bischofswiesen. Dort schieße das Wasser aus den Bergen. Wegen abrutschender Hänge seien schon einzelne Häuser geräumt worden. Der Landkreis koordiniere ab sofort den Einsatz. Die Menschen in den Orten seien dazu aufgerufen worden, ihre Keller nicht mehr zu betreten. In der Gemeinde Berchtesgaden droht die Ache, über die Ufer zu treten. Dort solle man auch den Uferbereich meiden, hieß es von Seiten des Landratsamts.

Straßen gesperrt, Feuerwehr im Dauereinsatz

Bereits zuvor haben die starken Regenfälle mehrere kleine Gebirgsbäche in den Gemeinden um Bischofswiesen im Berchtesgadener Land zum Überlaufen gebracht. Wie Kreisbrandrat Josef Kaltner auf BR-Anfrage mitteilte, ist der gesamte Talkessel entlang der B20 zwischen Hallthurm und Berchtesgaden betroffen. Straßen mussten gesperrt werden, die Feuerwehren verzeichneten in wenigen Stunden bereits 100 Einsätze.

In einigen Fällen mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Von Norden her sei die Anfahrt nicht möglich (über Bayerisch Gmain und Hallthurm) denn im nördlich von Bischofswiesen sei die B20 wegen Hochwasser gesperrt worden.

BR-Wetterexperte: Über 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich

BR-Wetterexperte Michael Sachweh hatte bereits am Nachmittag gewarnt, dass besonders das Berchtesgadener Land von starken Regenfällen betroffen sein könnte. Dort seien Regenmengen von über 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Genaue Vorhersagen seien aber wegen der Stauwetterlage nur schwer möglich. Sehr feuchte Luft ströme zu den Alpen und staue sich dort. Dies könne mit großen Regenmengen verbunden sein.

Auch im Landkreis Traunstein steigen die Pegel

Der Starkregen macht auch dem Landkreis Traunstein zu schaffen. In der Tourismusgemeinde Reit im Winkl ist der Gebirgsbach Schwarzlofer über die Ufer getreten. Die Bundesstraße 305 musste im Ortsgebiet wegen Überflutung gesperrt werden. Auch hier versuchen die Einsatzkräfte mit Sandsäcken Gebäude zu schützen. Die Flusspegel von Tiroler Ache und Traun steigen weiter an.

Nach Auskunft beim Wasserwirtschaftsamt Traunstein könnten beide Gewässer morgen sogar noch die Meldestufe 3 erreichen. Vorausgesetzt, es regnet die Nacht anhaltend stark durch. Auch das benachbarte österreichische Bundesland Salzburg meldet nach stundenlangen Regenfällen Hochwasser.

Vollgelaufene Keller im Landkreis Cham

Auch im Landkreis Cham hat der Starkregen für überflutete Straßen, ausgehobene Gullydeckel sowie vollgelaufene Keller gesorgt. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, waren vor allem der Bayplatz und die Bahnunterführung in Furth im Wald betroffen, hier musste die Feuerwehr das Wasser abpumpen. Zu größeren Schäden sei es aber nicht gekommen, man sei noch "glimpflich davongekommen", so ein Polizeibeamter. Gegen 20 Uhr habe sich die Lage laut Polizei dort wieder beruhigt.