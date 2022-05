Starkregen, Hagel, Sturm: Unwetterwarnung für Teile Bayerns

Wetterbesserung in Sicht

Auch in anderen Teilen Deutschlands wie in Nordhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen drohen am Montag laut DWD schwere Gewitter. Bis zum Dienstagvormittag werden die Regengüsse von der Nordsee bis nach Sachsen mehr oder weniger an Ort und Stelle verharren, so die Meteorologen. Dabei füllen 15 bis 30 Liter und punktuell sogar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter die Regentonnen. Danach klart es mehr und mehr auf.

Dem DWD zufolge wird es im Verlauf des Tages dann überall meist trocken. Die Temperaturen steigen bei vereinzelten Gewittern auf zwischen 19 und 28 Grad. Auf Rügen und im äußersten Südwesten zeigt sich die Sonne am längsten. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen bis östlichen Richtungen.

Am Dienstag "Übergangswetter"

In Bayern wird am Dienstag laut Lorenz ein "Übergangswetter" erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag zeigt sich dann oft die Sonne. Die Temperaturen können wieder bis auf 30 Grad steigen.