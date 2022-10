Prozessauftakt: Starkoch Alfons Schuhbeck auf der Anklagebank

Die Staatsanwaltschaft München wirft dem 73-jährigen Starkoch 25 Fälle von Steuerhinterziehung sowie versuchter Steuerhinterziehung vor. Die genaue Höhe ist jedoch unbekannt, denn bis das Verfahren eröffnet ist, gilt das Steuergeheimnis. Deswegen wird besonders der erste Prozesstag mit Spannung erwartet, dann wird offiziell bekannt, welche Höhe an hinterzogenen Steuern die Staatsanwaltschaft Alfons Schuhbeck vorwirft. Gerüchte machen die Runde, wonach es sich um rund 2 Millionen Euro handeln könnte. Bestätigt ist das aber nicht. Außerdem gilt auch für Alfons Schuhbeck und den Mitangeklagten, einen Angestellten aus seinem Betrieb, die Unschuldsvermutung.

Untersuchung gegen Schuhbeck läuft seit Jahren

Das Verfahren trägt bei Gericht den Arbeitstitel "Ingwer" - nach dem Lieblingsgewürz des Starkochs. Bis jetzt haben sich weder Schuhbeck selbst noch seine Anwälte öffentlich zu dem Verfahren geäußert. Im Jahr 2019, also vor drei Jahren, wurden Schuhbecks Geschäftsräume "Am Platzl" in der Münchner Innenstadt durchsucht. Insofern könnte es sein, dass Schuhbeck sogar vielleicht etwas erleichtert ist, wenn das Gerichtsverfahren nun endlich beginnt und damit auch ein Abschluss der Sache im Raum steht.

Gericht setzt 18 Verhandlungstage an

Nach einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshof müssen Verurteilte ab einer Million Euro hinterzogener Steuern in Haft. Doch das Verfahren scheint komplex zu sein: Das Gericht hat bis 22. Dezember 18 Verhandlungstage angesetzt, mit der Option, den Prozess ins nächste Jahr zu verlängern. Zum Vergleich: Das Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß, dauerte nur eine Woche.