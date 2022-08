Starkes Algenwachstum im Fluss Chamb und im Drachensee

Der Fluss Chamb im Landkreis Cham ist diesen Sommer teilweise sehr stark veralgt. An vielen Stellen, zum Beispiel bei Arnschwang, schwimmen dicke Algenteppiche im Wasser. Im Rathaus landen seit Juli immer wieder Beschwerden von Anglern und Anrufe von Bürgern. "Viele wollen auch nicht mehr im Fluss baden", sagt der Bürgermeister.

Algenwachstum noch nie so stark

Auch im Umweltzentrum des Landesbunds für Vogelschutz, Kreisgruppe Cham, in Nößwartling beobachtet man das Phänomen. Hier fließt der Chamb direkt vorbei. Das Algenwachstum, das es auch in früheren Sommern schon mal gab, sei heuer "so krass wie noch nie", findet LBV-Geschäftsstellenleiter Markus Schmidberger, vor allem mit giftigen Blaualgen.

Dünger im Wasser sorgt für Algenwachstum

Für den LBV liegt das Problem unter anderem am Nährstoffeintrag aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Durch die aktuelle Hitze und die Starkregenereignisse würden Nährstoffe aus angrenzenden Wiesen und Feldern in die Gewässer geschwemmt. Überschüssiger Dünger lande im Wasser und verstärke das Algenwachstum.

Auch der Drachensee verstärke das Problem. Dieser vor Jahren künstlich angelegte Speichersee ist ein Hochwasserspeichersee für den Chamb. Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg bestätigt auf BR-Anfrage, dass es heuer im Fluß Chamb und auch im Drachensee ein starkes Algenwachstum gibt.

Algenbekämpfung nicht einfach

Vor allem Fische und andere Lebewesen im Fluss leiden unter den vielen Algen im Fluss.

Einfache Lösungen für das Problem gebe es nicht. Das Wasserwirtschaftsamt plant für den Herbst Gehölzpflanzungen an einigen Uferstellen entlang des Chamb. Das soll für mehr Beschattung und kühlere Wassertemperaturen im Fluss sorgen.