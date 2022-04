Starker Schneefall verursacht Stromausfall und Straßensperrungen

Im Landkreis Miltenberg gibt es aufgrund des starken Schneefalls der vergangenen Nacht aktuell erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und in vielen Orten Stromausfälle. Das meldet am Samstagmorgen das Landratsamt und bittet die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und nicht erforderliche Fahrten zu vermeiden. Die zuständigen Stellen würden derzeit mit Hochdruck an der Wiederherstellung des Stromnetzes und an der Beseitigung der Verkehrsbeeinträchtigungen arbeiten.

Folgende Straßen sind nach Angaben das Landratsamts gesperrt:

Klingenberg - Mechenhard



Laudenbach - Vielbrunn



Röllbach - Großheubach



Collenberg - Mönchberg



Miltenberg - Mainbullau



Miltenberg - MIL 13 bis Geishof



Rieden - Windischbuchen



Kirchzell - Watterbach, Breitenbuch, Ottorfszell



Buch - Preunschen bis Landesgrenze



Boxbrunn - Eulbach

Für den Fall, dass das Telefon ausgefallen sein sollte, ist laut Landratsamt an den Feuerwehrhäusern der Gemeinden eine Notfallmeldestelle eingerichtet, um Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst zu verständigen. Für weitere Fragen steht das Bürgertelefon des Landkreises unter der Telefonnummer 09371 501-328 zur Verfügung.

Rekord-Schneemengen für April

Bis zu 15 Zentimeter Schnee sind in der Nacht zum Samstag im Landkreis Miltenberg gefallen, wodurch etliche Bäume umgefallen sind und Autos feststeckten. Fast alle Landkreis-Feuerwehren und der Winterdienst waren nachts im Großeinsatz. Erst am vergangenen Wochenende hatte es in Unterfranken stark geschneit. In Würzburg waren sogar 17 Zentimeter Schnee gefallen, ein Rekord für den Monat April.