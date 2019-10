Starker Rückgang der Arbeitslosigkeit in Unterfranken

Ein erfreuliches Ergebnis weißt der Arbeitsmarkt in Unterfranken vor. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Oktober so stark wie in keinem anderen bayerischen Regierungsbezirk. Wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im Oktober 20.042 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1.343 weniger als im September. Die Quote sank damit von 2,8 auf 2,6 Prozent und liegt etwa im bayerischen Durchschnitt.

Gute Zahlen im Vergleich zum Vorjahr

Auch im Vergleich zum Vorjahr schneidet Unterfranken relativ gut ab. Derzeit sind im Regierungsbezirk nur 617 Menschen mehr arbeitslos als im Oktober 2018 – die Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent ist somit unverändert geblieben. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, bewertet dies als positive Nachricht für den Regierungsbezirk, da es bayernweit einen Anstieg zu verzeichnen gibt.

Schweinfurt Schlusslicht in Bayern

Mit Arbeitslosenquoten von jeweils 1,7 Prozent haben die Landkreise Main-Spessart und Würzburg die besten Werte in Unterfranken vorzuweisen. Die Stadt Schweinfurt hingegen ist mit 6,0 Prozent auch bayernweit das Schlusslicht. Auf dem Ausbildungsmarkt sind in Unterfranken rund 1.500 Stellen unbesetzt geblieben – dem stehen 74 unversorgte Bewerber gegenüber. Damit entfallen auf einen Bewerber 21 unbesetzte Lehrstellen. "Es sollte sich für Jeden noch etwas finden lassen", kommentiert Holtzwart die Entwicklung auf dem unterfränkischen Ausbildungsmarkt.