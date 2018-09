28.09.2018, 08:24 Uhr

Starker Rückgang der Arbeitslosigkeit in Oberfranken

In Oberfranken ist die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jahres bayernweit am stärksten gesunken. Allerdings gibt es beim Blick auf die Arbeitsmarktdaten in Oberfranken deutliche regionale Unterschiede.