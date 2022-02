Starker Jahresschlussspurt bei Nürnberger Kabelspezialist Leoni

Der Nürnberger Bordnetzhersteller und Kabelspezialist Leoni steckt seit Jahren in der Krise. Langsam aber sicher scheint das Unternehmen allerdings in die Erfolgsspur zurückzukehren. Jüngster Beleg dafür: ein starker Schlussspurt Ende vergangenen Jahres. Teils wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Außerdem legte Leoni erstmals eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr vor.

Leoni legt starken Jahresschlussspurt hin

Nach vorläufigen Zahlen, die das Unternehmen jetzt vorgelegt hat, entspricht der Umsatz von rund 5,1 Milliarden Euro den eigenen Erwartungen. Beim operativen Gewinn (EBIT vor Sondereffekten und Kosten für das Konzern-Umbauprogramm "Value 21") habe man die bisherigen Prognosen deutlich übertroffen, heißt es in einer Mitteilung des Konzernes.

Leoni geht davon aus, im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 vor Abzug weiterer Kosten rund 170 Millionen Euro verdient zu haben. Ebenfalls erfreulich: es fließt zwar immer noch Geld aus dem kriselnden Unternehmen ab. Allerdings deutlich weniger als noch vor einem Jahr. So verbesserte sich der sogenannte "Free Cashflow" von minus 69 Millionen Euro in 2020 nach vorläufigen Zahlen auf ein Defizit von zehn Millionen Euro. Genaue Zahlen will das Unternehmen dann bei der Bilanzpressekonferenz in gut einem Monat vorlegen.

Grund für die gute Entwicklung sei unter anderem "ein starker Geschäftsverlauf gegen Ende des Jahres, der unter anderem von einer besser als erwarteten Kundennachfrage geprägt war", heißt es. Außerdem hätten sich die kurzzeitigen Produktionsunterbrechungen bei den Fahrzeugherstellern weniger stark auf Leoni ausgewirkt als befürchtet.

Prognose für das laufende Jahr

Außerdem gab Leoni erstmals eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 ab. So rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von "leicht über fünf Milliarden Euro" sowie einem Vorsteuergewinn (ohne Sondereffekte und ohne den Abzug weiterer Kosten) "im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich".

Der etwa gleichbleibend erwartete Umsatz wäre im Vergleich zum vergangenen Jahr eine Stagnation. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass Leoni zuletzt einen wesentlichen Teil seines Industriegeschäfts an einen Investor verkauft hat – und die Geschäftszahlen dieses Bereichs nur noch anteilig in die Prognose für das laufende Jahr einfließen.

Leoni arbeitet seit längerem daran, sich auf sein Bordnetzgeschäft zu konzentrieren. Trotz der zuletzt gut laufenden Geschäfte sieht sich der Bordnetzhersteller "weiterhin mit vielfältigen Herausforderungen und volatilen Märkten konfrontiert".