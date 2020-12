vor 23 Minuten

Starker Einbruch der Übernachtungszahlen in Franken

Der Tourismusverband Franken rechnet damit, dass in diesem Jahr nur halb so viele Touristen wie 2019 in Franken übernachtet haben. Zwar war im Sommer im Fränkischen Seenland einiges los, doch nach Nürnberg, Fürth oder Erlangen zog es nur wenige.