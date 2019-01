Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit in Niederbayern

Damit ist Niederbayern aktuell das Schlusslicht unter den bayerischen Regierungsbezirken. Allerdings ist der hohe Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar besonders in Niederbayern saisonüblich. Denn hier sind rund 9 Prozent aller Beschäftigten im Baugewerbe tätig. Die Wintermonate machten sich daher in Niederbayern besonders bemerkbar, betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. So erkläre sich auch, dass Niederbayern mit rund 40 Prozent bayernweit den höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat zu verzeichnen habe.

Männer häufiger arbeitslos

Da die Baubranche nach wie vor von Männern dominiert wird, ist auch die Zunahme an arbeitslosen Männern um rund 62 Prozent im Vergleich zum Vormonat besonders hoch. Im Vergleich zum Vorjahr relativieren sich diese Zahlen allerdings. Im Januar vor einem Jahr waren 308 Personen mehr arbeitslos gemeldet, die Quote lag um 0,1 Prozentpunkte höher, bei 4,0 Prozent.

Am meisten Arbeitslose in Straubing

Zudem fällt der Anstieg der gemeldeten offenen Stellen in Niederbayern extrem hoch aus. Derzeit sind es 11 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Stadt Straubing verzeichnet mit einer Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit in Niederbayern, der Landkreis Landshut mit 3,0 Prozent die niedrigste.