Starke Regenfälle: Grundstück in Forchheim rutscht ab

Im Forchheimer Gemeindeteil Reuth ist wegen der starken Regenfällen der vergangenen Tage ein Teil eines Grundstücks abgerutscht. Das Haus befindet sich an einem Hang und liegt oberhalb einer Baugrube.

Familie konnte nicht mehr in dem Haus schlafen

In die Grube ist bereits ein Teil des Gartens abgerutscht. Nun fürchtet der Besitzer, dass auch sein Haus absinkt. In der Nacht auf Dienstag (16.06.20) konnte die Familie aus Sicherheitsgründen bereits nicht mehr in ihrem Haus schlafen, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage des BR mit. Inzwischen haben Bagger die Baugrube um den aufgeweichten Boden abgesichert. Das Stadtbauamt ist informiert, auch ein Statiker will sich ein Bild von der Lage machen.