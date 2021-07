Starke Regenfälle fluten Keller in den Haßbergen

54 verschiedene Feuerwehren sind mit mehr als 100 Fahrzeugen zu Einsätzen in den Haßbergen ausgerückt. Nach starken Regenfällen am Sonntagnachmittag mussten die Feuerwehrleute vor allem Keller leerpumpen. Auch Straßen waren überflutet. Allein in Obertheres gab es knapp 30 Feuerwehreinsätze.

Zum Artikel: Heftige Regenfälle fluten Straßen in Unterfranken

Blitz schlägt in Untertheres in Haus ein

Weitere Schwerpunkte waren in Hainert, einem Ortsteil von Knetzgau, und in Sailershausen, einem Stadtteil von Haßfurt. In Hainert war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. Die Integrierte Leitstelle in Schweinfurt berichtet insgesamt von 82 Einsätzen – mehr als 60 davon im Landkreis Haßberge. In Untertheres ist laut der Integrierten Leitstelle offenbar ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Zu einem Brand ist es allerdings nicht gekommen.

Lohrbach tritt übers Ufer

Auch in Heinrichsthal im Landkreis Aschaffenburg waren Feuerwehrleute aufgrund des Starkregens im Einsatz. Laut Kreisbrandinspektion Aschaffenburg ist der Lohrbach über die Ufer getreten. Vier Keller wurden geflutet und mussten ausgepumpt werden. Die Einsatzkräfte mussten auch umgestürzte Bäume von Straßen beseitigen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Allgemein hat das Unwetter am Untermain laut der Integrierten Leitstelle allerdings nur zu wenigen Einsätzen geführt.

Wasser drückt Gullideckel in Eibelstadt nach oben

Im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle Würzburg hat der Regen für rund 15 Einsätze mit Schwerpunkt im Landkreis Main-Spessart gesorgt. In Eibelstadt im Landkreis Würzburg sind Gullideckel durch das Wasser nach oben gedrückt worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Eibelstadt mitteilt, hat sich die Lage aber schnell wieder beruhigt.

Keine größeren Einsätze der Polizei

Insgesamt blieb die Lage laut Polizeipräsidium Unterfranken verhältnismäßig ruhig. Zwar habe es den einen oder anderen Unwettereinsatz der Polizei gegeben, darunter aber keinen Größeren. Durch heftige Regenschauer sei es etwa auf den Autobahnen in Folge von Aquaplaning zu Unfällen gekommen. Auch seien einzelne Bäume auf Straßen gefallen und Straßen seien durch Wasser überflutet worden.