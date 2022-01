Starke Regenfälle erwartet: Hochwasser-Warnung für Franken

Aufgrund der angekündigten Regenfälle wird in Nordbayern ab Dienstag mit Hochwasser entlang der Flüsse gerechnet. Wie der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt in Augsburg mitteilte, werde es verbreitet Überschwemmungen im Bereich der Meldestufen 1 und 2 geben. Dabei kann es auf Agrarflächen oder Nebenstraßen zu Überflutungen kommen.

Hochwasserwarnung für Franken: Meldestufe 4 möglich

Im weiteren Verlauf rechnen Experten bis zur Wochenmitte auch noch mit größeren Überschwemmungen. Die Wasserwirtschaftsämter in Franken gehen davon aus, dass bis Mittwoch und Donnerstag vereinzelt auch die Meldestufen 3 und sogar 4, die höchste Stufe, erreicht werden können.

Dann müssten die Feuerwehren voraussichtlich auch mit Sandsäcken gegen das Hochwasser ankämpfen. Die Behörden rechnen mit bis zu 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter binnen etwa eines Tages. Am Montag war zeitweise bereits an der Altmühl die Warnstufe 1 erreicht.

Wasserwirtschaftsamt Kronach gibt Warnung für Lichtenfels heraus

Vereinzelt gaben lokale Behörden bereits separate Hochwassermeldungen heraus: In Oberfranken warnt beispielsweise das Wasserwirtschaftsamt Kronach vor Hochwasser in Lichtenfels. Aufgrund der ab dem Nachmittag vorhergesagten Niederschlagsmengen von 20 bis 50 Millimeter würden die Pegelstände an den Flüssen wieder anstiegen. Betroffen sei der Main in Mainleus (Meldestufe 3-4) und Schwürbitz (Meldestufe 2). Hier werden die Höchststände am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag erwartet.

Ebenfalls betroffen seien die Steinach in Fürth am Berg (Meldestufe 1) sowie die Rodach bei Unterlangenstadt (Meldestufe 1). Die Höchststände werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erwartet. Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel könnten über die Ufer treten. Die Warnung gilt von Montag (03.01.22), 14.00 Uhr bis Mittwoch (05.01.22), 12.00 Uhr.