Starke Frauen: Feuerwehrfrau Andrea Fürstberger aus Falkenberg

Andrea Fürstberger aus Falkenberg (Landkreis Rottal-Inn) ist seit 27 Jahren bei der Feuerwehr. Zehn Prozent der Feuerwehr-Einsatzkräfte im Land sind Frauen. Ein zu geringer Anteil für die Frauenbeauftragte Fürstenberg.

Einsatzübung Autounfall

Einsatz! Autounfall – Person in PKW eingeklemmt! Zum Glück ist es nur eine Übung. Die Freiwillige Feuerwehr Falkenberg des Landkreises Rottal-Inn probt den Ernstfall auf einem Schrottplatz an einem demolierten Sprinter. Mit einer Rettungsschere öffnen Feuerwehrfrau Andrea Fürstberger und ihre Kameraden die verzogene Autotür. Sie arbeiten Hand in Hand, vertrauen sich blind. Hier wird kein Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau, auch äußerlich nicht. Alle tragen Männer-Einsatzkleidung. Dabei gibt es auch extra ein Feuerwehr-Outfit für Frauen. Aber: "Es geht hier schließlich nicht um Schönheit! Es muss funktionell sein!", ruft Andrea Fürstberger. Nur ihre langen dunklen Locken verraten: Unter dem Helm verbirgt sich eine Frau.

Bei der Feuerwehr herrscht Gleichberechtigung - wenn´s nicht zu schwer wird

Es knackt und knirscht. Dann knallt es. Die Autotür ist auf. Andrea Fürstberger legt die 22 kg schwere Rettungsschere zur Seite. Die 47-Jährige atmet schwer. Das war anstrengend. „Wir Frauen müssen genauso zupacken können. Aber es macht schon Sinn, wenn die Männer die Schere nehmen, denn die ist wirklich schwer. Und es im Einsatz geht ja um Zeit.“ Trotz der körperlichen Unterschiede sagt der Kommandant der Feuerwehr Falkenberg Markus Süß: Für Frauen gibt es keine Extrawürste. "Sie sind dabei und fertig. Eine Frau im Team zu haben, ist immer eine Bereicherung. Aber an für sich ist es bei uns so, dass Frauen und Männer gleichbehandelt werden."

Frauen bei der Feuerwehr: Ältere kamen damit zuerst nicht klar

Über ihren Vater und Bruder ist Andrea Fürstberger zur Feuerwehr gekommen. Sie hat immer bei den Festen geholfen, bis sie aus einer Laune heraus beschloss: Ich will da so richtig mitmachen. Das war vor 27 Jahren. Damals musste sie sich noch mit alten Haudegen auseinandersetzen. Schließlich war die Feuerwehr zu dem Zeitpunkt noch eine Männerdomäne. Es gab Sprüche und Vorurteile. „Du wirst total beäugt, vor allem von den Älteren, die kannten das ja gar nicht.“, erzählt die Niederbayerin. Aber sie hat alles mitgemacht, jede Übung, jeden Einsatz, Tag und Nacht. Schnell haben die männlichen Kameraden gemerkt: Die Frau meint es ernst.

Der Frauenkalender musste weg aus dem Feuerwehrhaus

Seitdem hat sich viel getan bei der Feuerwehr. Andrea Fürstberger wird mittlerweile voll akzeptiert. Das liegt sicherlich auch daran, dass die hauptberufliche Bauleiterin es auch nicht so verbissen sieht beim Umgang mit Frauen. "Ich sage immer: Leben und leben lassen. Wir sind eine große Feuerwehrfamilie. Dazu gehört auch, sich mal in den Arm zu nehmen nach einem Einsatz." Aber das darf natürlich keiner falsch verstehen. "Man muss Grenzen setzen", sagt die Feuerwehrfrau. Das gilt für sie, aber auch für die Männer.

Grenzen hat sie auch im Falkenberger Feuerwehrhaus setzen müssen. Bei allem Verständnis: Der recht freizügige Frauenkalender musste weg. "Am Anfang habe ich gedacht: Naja, lasst es den halt. Aber dann wurden die Kalender immer interessanter, für wen auch immer … und dann habe ich gesagt: Männer, das muss jetzt eigentlich nicht sein." Tatsächlich haben ihr einige Männer unter der Hand beigepflichtet: Hast ja recht.

"Frauen haben mehr Feingefühl. Das hilft bei Unfällen"

Der Frauenkalender ist weg ist, dafür haben die Kameraden eine echte Powerfrau dazu gewonnen. Sie sind froh, Andrea Fürstberger im Team zu haben. „Sie arbeitet genauso mit wie ein Mann, es gibt keine Probleme.“, sagt Feuerwehrmann Erich Maier. „Bei Verkehrsunfällen ist sie gut, wenn wir die Patienten betreuen. Da sie einfühlsamer. Und bei Atemschutzeinsätzen kann man sich voll auf sie verlassen. Das ist super!“ Und Kamerad Christian Erhardsberger fügt hinzu: "Eine Frau ist genauso Teil der Feuerwehr wie ein Mann. Es gibt schwache Männer und starke Frauen.“ Die Falkenberger Feuerwehrmänner und –frauen gehen unkompliziert miteinander um. Sie ziehen sich gemeinsam in der Fahrzeughalle um, nur die Toiletten sind getrennt. Wenn sie nachts zu einem Einsatz gerufen werden, treffen sie sich in der Fahrzeughalle auch mal im Pyjama.

Bayerische Frauenbeauftragte fordert mehr Frauen in Führungspositionen

Von den rund 90 Aktiven sind fünf Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr Falkenberg. Andrea Fürstberger ist die Dienstälteste. Ihr 14-jähriger Sohn ist auch dabei, ihr Mann nicht. Er hält seiner Gattin den Rücken frei. Seit fünf Jahren ist sie Frauenbeauftrage beim Landesfeuerwehrverband Bayern. Der landesweite Anteil von Frauen beträgt aktuell 10 Prozent. Auch wenn der Frauenanteil gestiegen ist, hat Andrea Fürstberger das Ziel, mehr Frauen in Führungspositionen bekommen: Kommandantinnen, Kreisbrandrätinnen, Gruppenführerinnen. „Da hakt es aber noch bei uns Frauen, weil wir uns das oft selber nicht zutrauen. Dabei können wir es genauso wie die Männer.“

Das Fazit nach 27 Jahren Feuerwehrfrau von Andrea Fürstberger: Es war ein harter, aber schöner Kampf. Das Miteinander ist besser geworden. Und das "Gfui" für die Mitmenschen.