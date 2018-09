Starkbiersaison beginnt im Bamberger Land

In Bamberg findet man ab heute ausreichend Gelegenheiten, den dort weit verbreiteten "Bock auf Bock" auszuleben. Bei elf Brauereien in der Stadt, sowie mehr als 60 weiteren im Bamberger Land stehen in den nächsten Wochen fast täglich Bockbieranstiche an.

Bockbieranstiche im Bamberger Land

Gleich mehrere Brauereien starten heute im Bamberger Land: die Brauerei Göller in Drosendorf, die Schlossbrauerei Reckendorf und die Brauerei Reh in Litzendorf. Den Auftakt im Stadtgebiet Bamberg macht dann traditionell die Brauerei Schlenkerla am 4. Oktober, gefolgt vom Keesmann am 5. Oktober.