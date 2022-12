Starfotografin Herlinde Koelbl erfindet sich neu - in Augsburg

Herlinde Koelbl gilt als die Grande Dame der deutschen Fotographie. Geboren im schwäbischen Lindau, ist die Frau mit den eigenwilligen roten Locken international bekannt geworden - etwa durch ihre Politiker-Portraits. Alt-Kanzlerin Angela Merkel hat sie über Jahre hinweg immer wieder fotografiert, ganz nüchtern und klassisch in Schwarz-Weiß. Ebenso Gerhard Schröder oder Joschka Fischer.

Vom Menschen zur Natur

In ihrer aktuellen Schau in Augsburg widmet sich die über 80-jährige Künstlerin jetzt nicht mehr den Menschen, sondern der Natur, in all ihren Farben und Formen. Gesammelt hat sie dafür schon an die zehn Jahre, sagt sie: "Ich hab die Welt für viele Projekte bereist, und ich haben natürlich neben den Menschen immer auch mein zweites Auge auf die Natur gesetzt. Und somit sind Bilder aus ganz, ganz vielen Ländern dabei. Und ich war im November erst für eine Ausstellungseröffnung in Japan, und habe dort auch auch wieder wunderschöne Motive entdeckt, somit ist es auch etwas sehr Weltüberspannendes hier."

Allegorie des Lebens: Zarte Blätter und welke Blütenknospen

"Metamorphosen“, Verwandlungen, so lautet der Titel der Schau. Vordergründig sind Blumen, Blattwerk, Früchte sind zu sehen, 120 farbstrotzende Fotografien wunderschöner Gebilde der Natur. Herlinde Koelbls Blick aber liegt wieder auf dem, was sich verändert - im Zyklus eines Lebens. Verwelkende Blütenköpfe, so nah aufgenommen, dass sie strahlen wie ein tropischer Sonnenaufgang, angetrocknete Blätter mit hauchzarten Punktierungen, die aussehen wie feinste Häkelspitze, schlaffe Gräser, die wirken, als müssten sie sich nur kurz ausruhen, die man am liebsten mit der Hand umfangen und stützen möchte: "Wenn der Strauß, der wunderbar war, wenn der sozusagen alles hängen lässt, dann entsteht etwas Neues. Das sieht man hier in den Bildern, wenn die Natur nicht nur Sommer zeigt."

Keine Filter bitte!

Bei Herlinde Koelbl besitzt sogar ein schwarz verrunzelter, unterm Schnee liegen gebliebener Apfel Schönheit und Anmut. Es ist eigener, ein anderer Blick, den Koelbl den Dingen widmet. Sie bettet sie ein ins große Ganze, in den Kreislauf des Lebens. Betrachten müssten Menschen wieder lernen, sagt sie: Die Langsamkeit des Schauens, des Erkennens zulassen. "Ich suche das richtige Motiv. Das sind die Originalaufnahmen, das sind auch keine Ausschnitte, es sind auch keine mit Filter bearbeitet, sondern so, wie ich sie in den verschiedenen Situationen aufgenommen habe.

Start der Schau in Augsburg

Für Ausstellungsleiter Thomas Elsen vom H2 Zentrum für Gegenwartskunst der Stadt Augsburg ist die Schau, die jetzt erstmals gezeigt wird, allein schon aufgrund der Vielzahl der Motive etwas Besonderes. "Diese Thematik der Metamorphose, der Veränderung, Neuanfang - das sind ja alles Dinge, die in ihrem fotographischen Werk insgesamt schon angelegt war, indem sie Menschen ganz lang begleitet, beobachtet und dokumentiert hat. Wirklich eine Ehre, dass wir als erste Institution auch eine so umfangreiche Museumsschau mit diesem Projekt hier machen dürfen."