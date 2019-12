Star Wars-Fan Annika Winkler mit selbstgebauter Rüstung

Am Mittwochabend war Vorpremiere für das Hollywood-Filmspektakel "Star Wars 9 – Der Aufstieg Skywalkers". Das Ende der neunteiligen Saga rund um die Jedi-Ritter. Ein großer Tag auch für Annika Winkler aus Würzburg.

In Rüstung zur Kinopremiere

Die 20-Jährige Metallbauerin arbeitete die die vergangenen Jahre in einem Werkraum im Keller hunderte Stunden und erfüllte sich einen Traum: Sie baute sich eine Rüstung der mandalorianischen Kopfgeldjäger. Ihre stilechte Rüstung trägt Annika auf Fan-Veranstaltungen und Messen, zu denen tausende Fans pilgern.

Outfit mit Seltenheitswert

Die Rüstung der mandalorianischen Kopfgeldjäger ist in den mittlerweile 40 Jahre alten Star Wars-Filmen um Han Solo, Luke Skywalker und seine Schwester Leia eigentlich nur kurz und ganz selten in groß zu sehen – aber genau das mach den maßgeschneiderten Eigenbau der Würzburgerin so einzigartig.

Fangemeinde gab Tipps beim Bau

Wie genau aus 1,5 Millimeter starkem Aluminiumblech eine Rüstung entsteht, darüber hatte sich Annika Winkler gemeinsam mit Gleichgesinnten im Internet ausgetauscht. Fast 1.000 Euro, finanziert durch Taschengeld, Zeitungsaustragen und zuletzt ihr Lehrlingsgehalt als Metallbauerin hat sie ins Projekt gesteckt.